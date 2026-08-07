Espanya farà controls als passatgers procedents d'Itàlia

La crisi diplomàtica entre Espanya i Itàlia per la crisi migratòria de Ceuta continua escalant. El govern de Pedro Sánchez ha decidit restablir de manera temporal els controls a les fronteres interiors per als viatgers procedents d'Itàlia, després que l'executiu de Giorgia Meloni hagi rebutjat retirar les restriccions imposades a Espanya arran de l'arribada massiva de migrants a la ciutat autònoma. La mesura entrarà en vigor a la mitjanit d'aquest dissabte 8 d'agost i es mantindrà, provisionalment, fins al 7 de setembre.
Segons han informat fonts del govern espanyol, els controls s'aplicaran als ports i aeroports i consistiran en la verificació de la identitat, el passaport i la nacionalitat dels viatgers. En el cas dels ciutadans de tercers països, també es comprovarà el visat o el permís de residència. Les inspeccions seran aleatòries i podran modificar-se abans del termini previst si canvien les circumstàncies que han motivat la seva adopció.
La decisió arriba després que la Moncloa donés tres dies de marge a Itàlia perquè aixequés la suspensió temporal de Schengen aplicada a Espanya. El termini expirava aquest diumenge 9 d'agost i l'executiu ja havia advertit que, si Roma no rectificava, adoptaria "mesures proporcionals per protegir els interessos i la dignitat dels ciutadans espanyols".
Roma manté el pols
Les advertències de Sánchez no han fet canviar de parer el govern italià que ha reiterat que mantindrà els controls fronterers almenys fins al 15 d'agost i no es mostren convençuts que no hi pugui haver una nova onada. Un rumor estès a xarxes que ha dut l'Europol i Frontex a exercir un control més dur sobre aquestes plataformes per prevenir que es repeteixin les imatges de milers de migrants provinents del Marroc entrant en tromba a Ceuta.
Tot i els arguments de Meloni, des de l'executiu de Sánchez, tal com han insistit en els darrers dies, deixen clar que cap dels migrants que van accedir de manera irregular a Ceuta la setmana passada pot entrar lliurement a l'espai Schengen perquè la ciutat autònoma de Ceuta hi té un règim especial. A més, recorden que la "pràctica totalitat" d'ells ja han retornat al Marroc. Els arguments de la Moncloa, però, no han fet efecte entre les files italianes, i el xoc continua escalant.
Un conflicte diplomàtic en plena escalada
La crisi es va desencadenar després que Itàlia decidís suspendre temporalment l'aplicació de Schengen amb Espanya i reforcés els controls a les seves fronteres, una decisió que també va coordinar parcialment amb França i, des de llavors, el govern espanyol ha criticat reiteradament una mesura "sense precedents". L'executiu de Sánchez també ha recordat que Itàlia ha estat durant anys l'estat de la Unió Europea amb més arribades irregulars per la ruta del Mediterrani central i que Espanya "mai va respondre imposant controls similars", sinó que va col·laborar en la redistribució de migrants i en les operacions de suport europeu.