El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska; el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Albares; la ministra de Defensa, Margarita Robles, i el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, compareixeran a petició pròpia i en període extraordinari davant les comissions d'Interior, d'Afers Exteriors, de Defensa i de Seguretat Nacional del Congrés per parlar de la crisi migratòria de Ceuta.
Segons han detallat des del govern espanyol, les sol·licituds es registraran aquest divendres a la cambra baixa i les compareixences tindran lloc entre el 25 i el 28 d'agost vinent. El PP havia demanat la presència dels ministres al legislatiu perquè donessin detalls sobre l'arribada de més de 70.000 migrants a Ceuta la setmana passada.
Tal com han concretat des del Ministeri de la Presidència, s’ha proposat a la presidenta del Congrés, Francina Armengol, que la ministra de Defensa comparegui el 25 d'agost, el ministre de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts el dia 27, i els ministres de l'Interior i d'Afers Exteriors el dia 28, davant les respectives comissions.
"El Grup Parlamentari Popular va registrar ahir les mateixes sol·licituds de compareixença, per partida doble i simultàniament, al Congrés i al Senat. Per evitar duplicitats i tenint en compte la importància i l'abast de la qüestió, el govern espanyol ha decidit comparèixer aquest mateix mes d'agost a la cambra constitucionalment prevalent, el Congrés dels Diputats", detallen.
El PP pressiona
Des del PP van reclamar dijous la presència dels quatre ministres i del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Els populars van reclamar que es reuneixi la Diputació Permanent per debatre aquestes peticions, ja que el mes d’agost no està habilitat a efectes parlamentaris. "El govern no pot estar de vacances com si res no estigués passant, ja que estem davant d’una de les crisis més greus de seguretat", apuntaven.
En concret, els populars volen que Marlaska comparegui davant la Comissió d’Interior del Congrés per detallar què ha fet el seu ministeri en matèria de seguretat ciutadana i estrangeria i com a responsable de la direcció de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat. Pel que fa a Robles, li reclamen explicacions sobre la missió que ha encomanat a les Forces Armades, mentre que a Albares li exigeixen informació sobre l’acció exterior d’Espanya en el marc d’aquesta crisi. En el cas de Bolaños, volen que exposi les actuacions que ha desenvolupat el seu departament com a "responsable de l’assistència directa" a Sánchez.
Segons consta a l’agenda del govern espanyol, Sánchez presideix aquest divendres per videoconferència una reunió de coordinació sobre la situació a Ceuta amb la ministra de Defensa; el ministre de l'Interior; la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions; la ministra de Joventut i Infància, i el secretari d'Estat d'Afers Exteriors i Globals, ja que Albares es troba de viatge a la investidura del nou president de Colòmbia.