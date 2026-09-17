Els pressupostos estatals inclouran mesures de protecció del català

Ernest Urtasun, ministre de Cultura, ha anunciat aquest dijous en una entrevista al programa El matí de Catalunya Ràdio que els nous pressupostos estatals inclouran “mesures de protecció del català”. És una primera pista de què inclouran els pressupostos de Pedro Sánchez, que el govern espanyol insisteix que vol presentar i intentar aprovar abans d'acabar aquest any. Urtasun, de Sumar, no ha concretat quines seran aquestes mesures, però ha indicat que aquesta carpeta formarà part dels comptes, que encara s'han de presentar públicament.
El ministre també ha demanat a Junts que validi els pressupostos, perquè seran “bons” per a Catalunya. Aquest és, a hores d'ara, el principal escull perquè Sánchez tiri endavant els comptes, però tampoc està clar que formacions com Podem hi donin suport. Malgrat la insistència del president espanyol, res fa pensar que els comptes hagin de tirar endavant, i cada cop són més les veus que sostenen que aprofitarà la patacada dels comptes per convocar eleccions de cara a principis d'any. La Moncloa, però, insisteix a arribar fins al final de la legislatura.
El Ministeri d'Hisenda ha activat ja la maquinària per als comptes, que haurien d'arribar al consell de ministres en les pròximes setmanes. El primer repte del ministre Arcadi España -que, als pressupostos, hi suma el trencaclosques del finançament- serà convèncer els socis de Sumar. Hi ha acords en l'enfortiment de l'estat del benestar, però Sumar reclama més ambició en habitatge i en energies renovables.