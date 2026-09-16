Anna Navarro, exnúmero dos de Puigdemont, fa befa del Parlament després de deixar-lo

"Després de dos anys i mig assentada davant de la classe, us puc dir que el nivell és: ¿me pasas un caramelito? No sempre, però molt sovint". Aquesta és la literalitat de la publicació -ja esborrada però capturada per El País- que Anna Navarro ha fet aquest dimarts a X. Qui va ser número dos de Carles Puigdemont comentava unes declaracions del conseller de Presidència, Albert Dalmau, sobre la intel·ligència artificial: "Quan els polítics no entenen ni papa. La IA fa anys i anys que parla el català. És per flipar molt", deia en una altra publicació, aquesta no esborrada.
En una resposta a un usuari, Navarro ha afegit que, després de dos anys al Parlament, ha pogut comprovar el baix nivell del parlamentarisme català. Aquestes declaracions es produeixen tot just unes setmanes després que, a finals de juliol, Navarro deixés l'acta de diputada. Alguns veus del grup parlamentari de Junts explicaven llavors que la número dos de Puigdemont en la llista de les eleccions del 2024 mai va adaptar-se a la dinàmica parlamentària, motiu pel qual va acabar tenint un paper molt secundari en el dia a dia del partit.
De fitxatge estrella a escàs protagonisme parlamentari
Navarro va ser la gran aposta de Puigdemont a les eleccions del 2024: la va triar com a número dos, provinent dels Estats Units, pel seu perfil empresarial -té experiència a Silicon Valley- i també per la recerca de perfils independents que anessin més enllà de les sigles. En tot aquest temps, Navarro no ha tingut protagonisme al Parlament ni en les grans decisions del dia a dia del partit. Continuarà, això sí, mantenint espai dins la direcció nacional de la formació, segons deia la formació.
Coneguda com a Anna N. Schlegel -nom de casada- en el moment en què va fitxar per a Junts, va rebre la Creu de Sant Jordi el 2021, i el partit en destacava que la revista Analytics Insight la va nomenar persona més influent en matèria tecnològica un any abans de ser guardonada amb el reconeixement de la Generalitat. Abans de ser la número dos de Puigdemont, no havia expressat opinions polítiques contundents. En una entrevista a Nació, s'expressava en aquests termes: "Jo sempre dic que soc dels Pirineus, les muntanyes que separen Catalunya de França. Els catalans de la badia expliquem que el català és una llengua com poden ser el francès o l'italià".
La intenció de Puigdemont, si hagués governat, era que formés part del Govern, preferiblement en una àrea vinculada al món econòmic i empresarial, però els resultats -35 escons, pels 42 de Salvador Illa- van fer que Junts quedés a l'oposició. A partir d'aquell moment, Navarro es va integrar dins del grup parlamentari, però mai amb la projecció que s'hauria imaginat d'una número dos a les eleccions. Albert Batet va ser reelegit com a president a la cambra catalana i, quan es va procedir al seu relleu, qui va assumir el càrrec va ser Mònica Sales. La plaça de portaveu va ser per a Salvador Vergés, un dels noms que apareixen en les travesses per guanyar protagonisme en el futur del partit.
Un rol secundari amb polèmiques
En tot aquest temps, malgrat el seu rol secundari dins del grup, Navarro no ha estat aliena a polèmiques. L'abril del 2025, en una sessió de la comissió d'Unió Europea i Acció Exterior, va queixar-se de les presumptes dificultats que tenen els catalans que han viscut a l'estranger quan tornen al país. "Arribar i no poder ni tenir dret d’anar al CAP perquè encara no tenia una nòmina, quan altres persones entren en aquest país i hi poden anar", reflexionava la ja exdiputada. Després, parlant sobre si les dificultats per tenir hora, va relatar això, sobre el que li havia dit una infermera: "Si vostè fos una immigrant, l’hi donaríem avui mateix". Aquestes declaracions van aixecar polseguera al Parlament. La seva experiència a la cambra es tanca quan s'arriba a l'equador de la legislatura.
En la campanya que Puigdemont va protagonitzar des d'Argelers no va tenir protagonisme. Va mantenir un diàleg enregistrat amb el líder de Junts, i també va participar en un acte sectorial, així com també en una reunió amb la cúpula de Foment del Treball que va servir per desprecintar la relació entre el partit i el món econòmic, castigada des de la tardor del 2017. En cap moment, això sí, va exercir com a número dos. Mitja legislatura després, abandona l'escó per raons personals i professionals. La substituta de Navarro al Parlament és Mònica Gallardo, actual regidora de Sitges i ratificada per unanimitat com a alcaldable de Junts a les municipals del 2027.