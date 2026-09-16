ERC i Bildu celebren l'acord independentista entre Gal·les, Escòcia i Irlanda

Nova trobada entre ERC i Bildu, aquest cop des de Bilbao. Les dues formacions sobiranistes han reforçat la col·laboració que mantenen des de fa anys i han celebrat l'acord independentista a tres bandes entre Gal·les, Escòcia i Irlanda per abandonar el Regne Unit. Una delegació dels republicans conformada per el seu president, Oriol Junqueras; la seva secretària general, Elisenda Alamany; i el seu secretari general adjunt, Oriol López s'ha desplaçat a la capital basca en el marc de la ronda de trobades bilaterals que Bildu celebra amb diferents partits sobiranistes per analitzar el moment polític a l'Estat. Per la part basca hi havia el seu secretari general, Arnaldo Otegi; la secretària d’Organització, Sonia Jacinto; i el secretari de Relaciones i portaveu al Senat, Gorka Elejabarrieta. Durant la trobada, ambdues formacions han ratificat la voluntat de continuar enfortint la col·laboració política i estratègica per aconseguir la independència de tots dos països.\r\n