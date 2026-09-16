Junts acusa el PSOE de convertir-se en una «màquina de fabricar pobresa»

La sessió de control al Congrés dels Diputats ha estat marcada, una vegada més, per la crisi oberta a Ceuta, amb un Alberto Núñez Feijóo especialment inquisitiu sobre si hi ha hagut contactes amb el Marroc. Al mateix temps, Pedro Sánchez ha vist com Junts i Bildu s'han mostrat preocupats per la pèrdua de poder adquisitiu de la ciutadania. "Vostès són una màquina de fabricar pobres", ha retret al president espanyol Míriam Nogueras, cap de files del partit de Carles Puigdemont a Madrid. Nogueras també ha insistit en la idea que el PSOE està asfaltant una "autopista" per la qual entren la dreta i l'extrema dreta, perquè no s'estan millorant les condicions de vida de la ciutadania.
Feijóo ha començat la sessió de control amb preguntes clares sobre els seus contactes amb les autoritats marroquines des que va arrencar la crisi de Ceuta i la capacitat de retornar menors migrants no acompanyats. "Per què encara n'hi ha que estan amargant la vida a 80.000 espanyols?", s'ha qüestionat el líder del PP. Sánchez ha acusat l'expresident gallec de voler "cronificar" el problema, i ha tret pit de dades sobre el creixement econòmic i la inversió. "Mentre la Comissió Europea felicita Espanya, vostès només posen pals a les rodes", ha determinat el líder del PSOE. "El seu patriotisme és de posar i treure, pura façana", ha remarcat el president del govern espanyol.
En el torn de rèplica, Feijóo ha indicat que el "silenci" de Sánchez és una "vergonya". "Aquest és un problema de Ceuta, d'Espanya i d'Europa. Deixi de minimitzar la crisi i d'encobrir els responsables. Activi les seves capacitats legals, econòmiques i diplomàtiques. No demani més paciència, perquè s'ha esgotat", ha remarcat el cap de files del PP. Sánchez ha recalcat que la ciutat autònoma "sortirà reforçada" d'aquest conflicte, i li ha retret al PP voler "treure el dret a vot" de 400.000 espanyols a través de la suspensió de l'anomenada llei de néts. El Tribunal Suprem, en les últimes setmanes, ha estès una ombra de dubte sobre el cens electoral, que pot tenir impacte en els propers comicis.
Nogueras, en un altre àmbit, s'ha preguntat si "val la pena treballar". "Cada vegada hi ha més treballadors, encara que siguin més pobres. Esforçar-se i treballar sempre val molt la pena, però no és normal que treballar i esforçar-se impliqui tenir problemes per arribar a final de mes. No és normal que Hisenda sigui una màquina de robar als catalans", ha ressaltat la líder de Junts a Madrid. El resultat de les polítiques del PSOE, ha apuntat, és una "societat empobrida i polaritzada", en la qual l'ascensor social "només funciona de baixada" mentre la corrupció "va de pujada". "Vostès són una màquina de fabricar pobres, una autopista per on avança l'extrema dreta", ha indicat la dirigent independentista.
Sánchez ha posat de manifest el grau d'inversió de l'Estat a Catalunya -amb l'aeroport del Prat com a última novetat-, i ha volgut subratllar els esforços a l'hora de facilitar l'accés dels joves a l'habitatge. "Els salaris han de millorar, però per això hi ha pujades previstes en el salari mínim. Compto amb vostès", ha destacat el president del govern espanyol. Mertxe Aizpurua, cap de files de Bildu, ha aprofundit en la pregunta de Nogueras, però en la línia que la classe treballadora té menys poder adquisitiu i més problemes per accedir a l'habitatge. Ha demanat, per exemple, que el salari mínim sigui del 60% del salari mitjà, i que el registre de les hores extra sigui exhaustiu per no perdre recursos.