Ceuta passa factura a Sánchez i el PP retalla distàncies, segons el CIS

La crisi de Ceuta té conseqüències. No tomba Pedro Sánchez, encara, però castiga el PSOE, segons l'última enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS). Els socialistes tornarien a guanyar les eleccions si se celebressin ara. Obtindrien, segons el CIS, un 31% dels vots, però perdien dos punts respecte el juliol, un desgast atribuïble a la gestió erràtica de les conseqüències de l'entrada massiva de migrants els dies 30 i 31 de juliol.
El PSOE quedaria per davant del PP, que obtindria un 25,5% dels vots. El retrocés socialista fa que els d'Alberto Núñez Feijóo, que no poden capitalitzar la crisi a Ceuta, retallin distàncies, però només creixen un 0,4% respecte la darrera enquesta. La tercera posició l'ocuparia Vox, amb un 16,6% dels vots, que creix un punt respecte el juliol i rendibilitza millor que els populars la situació al nord d'Àfrica. A força distància se situarien Sumar i Podem, amb el 5,7 i el 3,7% dels vots. La formació morada, però, creix lleugerament respecte el juliol.
Pel que fa als partits catalans, ERC obtindria un 2,5% dels vots, per davant de Junts, amb un 0,7%. Són resultats força estables respecte l'onada del juliol. En el cas dels bascos, EH Bildu tindria un 1,3% dels vots i el PNB, un 0,7. El partit ultra d'Alvise Pérez, S'ha acabat la festa, té una estimació de vot de l'1,8%.
Aquest es el mapa que dibuixa el CIS després de la crisi a Ceuta, que ha marcat l'estiu a l'estat espanyol. Les explicacions de Sánchez al Congrés -el president manté que no hi va haver cap avís previ i evita assenyalar el Marroc- no han estat suficients per a l'oposició. El fet de no voler escalar el xoc amb Rabat, a més, contrasta amb la percepció d'una àmplia majoria de la societat espanyola, perquè un 90% creu que la monarquia alauita hi va tenir alguna cosa a veure.