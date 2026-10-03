Junqueras reclama a Sánchez que descarti eleccions i compleixi amb Catalunya: «Exigim responsabilitat»

"No acceptarem que els interessos de partit, els càlculs electorals o la defensa dels grans propietaris posin en risc els avenços que el país necessita. Catalunya no tornarà a pagar el preu de la irresponsabilitat dels altres ni quedarà sotmesa als seus interessos particulars". Aquest és un dels missatges que ha enviat aquest dissabte a través de les xarxes socials el president d'ERC, Oriol Junqueras, a Pedro Sánchez just l'endemà que el Congrés -amb els vots de Junts, PP i Vox- tombés els decrets d'habitatge. Junqueras, en aquest sentit, suggereix al president del govern espanyol que no convoqui eleccions per no deixar sense complir alguns dels compromisos adquirits amb els republicans.
Sánchez està meditant si anticipa o no les eleccions, i Junqueras sosté que hi ha marge entre un component "electoralista" -del PSOE- i el "bloqueig" de qui va tombar els decrets. "Catalunya no pot quedar atrapada entre l’electoralisme d’uns i el bloqueig dels altres. Qui tingui responsabilitats polítiques haurà de donar explicacions i respondre davant la ciutadania", ha indicat el màxim dirigent d'ERC. "Nosaltres hi serem. Plantarem cara, defensarem el país, el farem més fort i posarem els interessos de la seva gent per davant de qualsevol altre", ha remarcat Junqueras, que demana que s'aprovi el nou model de finançament, basat en 4.700 milions d'euros més per a Catalunya.
"Hi ha molt en joc: l’habitatge de milers de famílies, 4.700 milions d'euros anuals de nou finançament, el futur dels nostres serveis públics i la capacitat de Catalunya per afrontar amb garanties els reptes que tenim al davant", ha ressaltat el líder d'ERC. "Exigim responsabilitat política a Sánchez: que compleixi els compromisos i deixi de jugar amb les necessitats de Catalunya. Exigim a Illa que defensi Catalunya per damunt dels interessos del PSOE i que assumeixi, d’una vegada, les seves responsabilitats. I exigim a Junts que decideixi si vol defensar els interessos del país o continuar fent pinya amb el PP i Vox", ha manifestat Junqueras, en la línia del que ja ha dit al matí Elisenda Alamany.