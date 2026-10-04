Aliança Catalana ja li disputa la victòria al PSC, segons una enquesta de «La Vanguardia»

Aliança Catalana ja està en disposició de disputar-li la victòria al PSC. Aquest és l'escenari que dibuixa l'última enquesta de La Vanguardia, en la qual el partit de Sílvia Orriols obtindria fins a 30 escons, els mateixos que el president de la Generalitat, Salvador Illa, si ara se celebressin eleccions al Parlament. En tercera posició quedaria ERC, amb 23 representants -tres més que el 2024-, mentre que en quarta posició s'hi trobaria Vox, que pujaria set diputats i arribaria als 18. El gran damnificat d'aquest context, com es retrata a cada enquesta publicada, és Junts. El partit de Carles Puigdemont es quedaria amb 16 representants, dinou menys dels obtinguts als comicis del maig de fa dos anys.
A partir d'aquí, el PP registra una lleugera caiguda -de 15 a 11 diputats- per la pujada de l'extrema dreta, mentre que els Comuns podrien perdre dos escons i se situarien amb quatre. Pel que fa a la CUP, resistiria a la cambra catalana amb tres representants, un menys que els obtinguts el 2024. Pel que fa a les possibles aliances, la majoria que va fer possible la investidura d'Illa, integrada pel PSC, ERC i els Comuns, seria insuficient per repetir-se: a diferència de fa dos anys, quan va sumar els 68 escons que marquen la majoria absoluta, aquesta vegada només en sumarien 57. Els socialistes i Junts, que sempre han tingut una majoria clara, ara no arribarien ni tan sols als 50 representants.
La majoria independentista, per bé que sobre el paper existeix, no seria factible, tenint en compte que ERC, Junts i la CUP no volen pactar amb Aliança. Si se sumen tots els diputats favorables a l'estat propi, la xifra arriba fins als 72. De fet, Orriols, els republicans i el partit de Puigdemont apleguen 69 escons, per sobre de la majoria absoluta. Tanmateix, aquesta suma és improbable, i l'enquesta traça un paisatge de molt difícil governabilitat. Una possibilitat estable podria ser la que aplegués el PSC, ERC i Junts, que tindria 69 diputats. Es tracta d'una fórmula tripartita que mai s'ha posat en pràctica i, de fet, aquesta legislatura ni tan sols es va tenir en compte després dels comicis.
Pel que fa a la valoració de líders, Gabriel Rufián, cap de files d'ERC a Madrid, és l'únic que supera l'aprovat, amb un 52%. Per darrere s'hi troben Illa -36%-, Oriol Junqueras -35%-, Sílvia Orriols -30%-, Jordi Turull -25%-, Puigdemont -22%-, Jéssica Albiach -21%-, Alejandro Fernández -11%-, Ignacio Garriga -11%- i Non Casadevall -6%-. Pel que fa a la situació del país, l'enquesta mostra un escenari precisament optimista: un 50% considera que les coses "van pel mal camí", i un 44% sosté que la situació política actual és dolenta o molt dolenta. Pel que fa al context econòmic, un 45% respon que és dolent o molt dolent. Uns percentatges que es traslladen a la composició de l'hemicicle.