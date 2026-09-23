Puigdemont aplaudeix l'acció al Parlament contra Aliança: «Cal triar entre espardenya o esvàstica»

"Cal triar entre espardenya o esvàstica". Aquest és el missatge que ha transmès Carles Puigdemont després de l'acció conjunta de Junts, ERC, els Comuns i la CUP al Parlament contra Aliança Catalana. L'expresident i líder de Junts ho ha fet a través d'un missatge a X en què ha cridat a "reforçar i renovar" el "compromís històric" del catalanisme amb la democràcia a Europa. "Cal triar entre l'espardenya o l'esvàstica", ha advertit. Davant l'auge d'aquest corrent a tot Europa, Puigdemont ha rebutjat la "neutralitat": "Els resultats i el progrés vertiginós d'Alternativa per Alemanya ens obliguen a prendre partit: pel partit de la vigatana", ha dit en referència a l'espardenya.
L'expresident, que ha agraït als diputats de Junts, ERC, els Comuns i la CUP la seva acció de protesta, ha lloat la "gran eficàcia" del cartell per transmetre el seu missatge: "Parla clar i poc, i alhora diu molt". De fet, ha demanat "renovar" el compromís del catalanisme "amb el llenguatge, les eines i les estratègies modernes". Puigdemont ha avisat del "risc de reincidir" mencionant Alternativa per Alemanya, que ha titllat d'"espectre del passat més terrible d'Europa". "I quan arriba l'hora de triar, has de decidir si et situes al bàndol de l'esvàstica o al de l'espardenya", ha reiterat, recordant que Companys va decantar-se pel segon, "sacrificant la seva vida".
Acció antifeixista al Parlament
Quin és el gest que ha aplaudit Puigdemont? Aquest dimarts, abans d'escoltar les explicacions de Salvador Illa pel fiasco de les proves PISA, els diputats de Junts, ERC, els Comuns i la CUP han fet una acció conjunta que ha consistit en què cada diputat ha mostrat un cartell imprès. Què hi deia a la imatge? "L'espardenya o l'esvàstica, tu tries" i de fons hi apareixia l'històric cartell fotogràfic Aixafem el feixisme del fotògraf Pere Català. L'expresident també s'ha afegit al lema, que va en clara referència a Aliança Catalana tot i que Puigdemont no n'ha fet referència explícita.
Quins són els motius de l'acció? Doncs els impulsors en citen dos. El primer és que, ara fa unes setmanes, el perfil oficial de l'autoanomenada "oficina internacional" d'Aliança Catalana va respondre a la mateixa imatge dient "Ja hem passat". L'altre és més recent, d'aquest mateix dimarts, quan Aliança Catalana va donar suport a una petició de Vox per retirar l'amonestació al portaveu Joan Garriga per haver titllat el president Lluís Companys d'"assassí". Tant Sílvia Orriols com la diputada que va participar de la deliberació a la junta de portaveus van dir que es va tractar d'un error al votar, tot i que en aquest espai parlamentari es verbalitza la posició i no es vota.
Sigui com sigui, l'absència més destacada ha estat la del PSC. Fonts parlamentàries dels socialistes han aclarit que, malgrat ser coneixedors de l'acció i compartir el missatge contra el feixisme, han considerat que no era el moment de "fer una escenificació" a les portes de la compareixença d'Illa en una qüestió "tan rellevant" com l'educació. PP, Vox i la mateixa Aliança Catalana, com era d'esperar, no han estat convidats ni han participat a la proclama antifeixista. L'acció no ha estat comentada en cap de les intervencions al debat del Parlament sobre les proves PISA.
El retorn de Puigdemont per combatre Aliança
El retorn de Puigdemont es veu cada cop més proper amb les decisions favorables a l'aplicació de l'amnistia. I el partit, tal i com explicava Nació aquest cap de setmana, confia que l'expresident, ja des de Catalunya, pugui ser un revulsiu per combatre Aliança. En privat, en els últims mesos, el líder del partit ha vist com membres del nucli dur han diagnosticat "falta de lideratge" a l'hora de confrontar amb Orriols, que busca el cos a cos amb Junts. Al Parlament, per exemple, ha convertit en habituals els xocs dialèctics amb Josep Rull, president de la cambra i un dels dirigents de Junts que més ha aportat de portes endins per agafar la màxima distància possible amb Aliança.
Aquest mateix cap de setmana, Puigdemont ja ha parlat sobre el seu possible retorn en una entrevista al diari The Times. Si finalment pot tornar a casa, ha dit, recorrerà el país per "submergir-se en la Catalunya d'avui". L'expresident ha constatat que després de nou anys d'exili Catalunya ha canviat i, per això, el primer que farà serà "respirar-la, tocar-la, escoltar-la... i veure-ho tot amb els meus propis ulls". Les seves paraules arriben en un moment en què l'amnistia es veu ja a tocar. "Tinc al cap dos o tres escenaris possibles, i he pres una decisió, però no la diré encara", explica Puigdemont a l'entrevista.