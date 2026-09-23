Els Comuns avisen Illa que la responsabilitat sobre PISA ha de ser «política»

La líder dels Comuns, Jéssica Albiach, ha defensat un model d'escola pública basada en "valors universals i drets humans", en la ciència i eficaç en l'aprenentatge de coneixements i competències. "Volem una educació pública tan potent que tothom hi vulgui portar els fills", ha dit. Albiach ha defensat les mobilitzacions de la comunitat educativa davant "l'emergència educativa", i ha assenyalat que el Govern "té un problema" al Departament d'Interior. "No és tolerable que els Mossos contradigui Parlon i doni suport a una infiltració en una assemblea docent", ha dit, i ha demanat la destitució del cap d'Informació de la policia. La dirigent dels Comuns ha dit que el Govern no se'n surt amb l'educació, amb el desgavell de PISA com a punt culminant. "De tot el que ha passat, el que més preocupa és que va fallar la transparència", ha dit. Albiach ha lamentat que el Govern esperés a finals de juliol per explicar-se i ha dit que "la responsabilitat política no es pot limitar a tres persones". "La responsabilitat és política", ha dit, i ha preguntat al president quan va saber que hi havia aquest problema i per què ho va amagar. "PISA és un símptoma dels problemes de gestió però també d'un sistema que no sap incloure tot l'alumnat", ha reblat. Albiach ha advertit, també, que el "pacte de país" que planteja Illa "no pot ser l'excusa per salvar Niubó" ni una "estratègia" d'un Govern que actua "amb 2030". "Els problemes són ara", ha dit, i ha demanat compromisos clars, calendari ambiciós i recursos suficients. "Hem de tornar als bàsics: menys alumnes per aula, menys temperatura i menys pantalles", ha conclòs. \r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPolítica\r\nIlla s'aferra a un «nou pacte de país» per girar full de PISA i rellançar l'educació Lluís Girona Boffi\r\n\r\n