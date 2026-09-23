La CUP demana la dimissió de Niubó per PISA: «O va callar o el seu Departament li va ocultar la informació»

La CUP ha criticat el Govern per haver amagat informació sobre el fiasco de PISA. Malgrat tenir informació des del febrer, les explicacions no van arribar fins al juliol. La diputada Pilar Castillejo ha dit que el Departament d'Educació només ha explicat el problema quan no l'ha pogut amagar més i el desgavell de les proves se suma a la resta de conflictes amb els mestres. La dirigent anticapitalista ha avisat que els cessaments no poden ser un "tallafocs" que evitin les responsabilitats polítiques, en aquest cas de la consellera Esther Niubó. "O la consellera va callar o dirigeix un departament que li va ocultar fins a set avisos: ha d'assumir responsabilitats de primer ordre", ha dit Castillejo. Des de la CUP també han qüestionat que l'OCDE i PISA siguin els encarregats de definir l'èxit educatiu, que porta l'escola a educar "per al mercat i no per a la vida". En tot cas, Castilejo ha demanat "no reobrir debats educatius que la comunitat educativa ja ha fet" i ha fet una crida a posar el focus en la reducció de ràtios o atacar la pobresa infantil. "L'èxit educatiu no és millorar a PISA sinó avançar sense deixar ningú enrere", ha dit, i ha aplaudit el debat sobre l'educació que planteja Illa amb condicions: "No pot ser una excusa per tancar el conflicte educatiu". \r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPolítica\r\nIlla s'aferra a un «nou pacte de país» per girar full de PISA i rellançar l'educació Lluís Girona Boffi\r\n\r\n\r\n \r\n