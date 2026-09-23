Justícia sancionarà l'empresa d'intèrprets pels incidents al judici de Roger Español

El Departament de Justícia ha acordat incoar un expedient per imposar penalitzacions econòmiques a l'empresa d'interpretació arran dels problemes lingüístics que hi va haver al judici de Roger Español, segons ha pogut saber Nació. La conselleria ja ha rebut la informació que havia requerit i n'ha demanat més, però mentrestant ha decidir obrir aquest expedient per imposar les sancions previstes en els plecs del contracte. L'empresa s'ha compromès a prendre mesures perquè no es torni a repetir.
Tot plegat arriba després que la setmana passada es fessin evidents els problemes de les acusacions per poder intervenir en català al judici, amb intèrprets que desconeixien la llengua i no podien traduir de manera correcte les intervencions. Òmnium, Irídia i l'ANC ho van denunciar i el conseller Ramon Espadaler va admetre dissabte que havia estat un "episodi lamentable". Va donar 48 hores a l'empresa perquè donés les explicacions pertinents.
D'altra banda, segons ha pogut saber aquest diari, des del Departament també traslladaran a la sala de govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que, en casos extraordinaris, la llei permet habilitar com a intèrpret qualsevol persona que conegui la llengua, més enllà dels traductors o intèrprets que posa el Departament en determinades seus judicials. És a dir, que el tribunal hauria pogut encarregar la traducció a alguna persona present a la sala, cosa que no va passar en el cas d'Español.
La intèrpret que va posar l'empresa per intervenir al judici, segons va informar Catalunya Ràdio, era especialista en ucraïnès i rus, no pas català. Davant dels errors reiterats de traducció, els advocats es van haver d'expressar en castellà. Això va provocar les crítiques de les entitats que exerceixen l'acusació contra els policies espanyols, que van denunciar una vulneració dels drets lingüístics.
Davant d'aquests fets i la polèmica que va generar la denúncia de les acusacions, el Govern va demanar explicacions a l'empresa per prendre les mesures pertinents. Amb les primeres informacions sobre la taula, i a l'espera de més respostes, la primera mesura és obrir un expedient per penalitzar la companyia. El judici d'Español, per cert, continuarà els dies 30 de setembre i 1 d'octubre, abans de quedar vist per a sentència.