Junqueras veu a tocar l'aplicació plena de l'amnistia: «Ja no hi ha excuses»

"Ja no hi ha excuses". Aquesta és valoració que ha fet el president d'ERC, Oriol Junqueras, després que el Tribunal Constitucional hagi avalat que es pugui aplicar la norma als dirigents condemnats o encausats per malversació durant el procés. Després de la decisió, el dirigent republicà veu a tocar l'aplicaicó de l'amnistia i ha confiat que el 6 d'octubre -data en què el Constitucional començarà a resoldre els recursos dels dirigents del procés- marqui "l’inici" perquè els exiliats tornin a casa i es restitueixin els drets polítics dels líders independentistes represaliats. "Europa ha confirmat que la repressió mai no pot ser la resposta a un conflicte polític", ha afirmat en una publicació a X.\r\n\r\n\r\n\r\nJa no hi ha excuses. Europa ha confirmat que la repressió mai no pot ser la resposta a un conflicte polític.\r\n\r\nEl 6 d’octubre ha de marcar l’inici perquè els exiliats tornin a casa i es restitueixin els nostres drets polítics. https://t.co/o8zvN4IhCb\r\n— Oriol Junqueras 🎗️ (@junqueras) September 22, 2026\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n