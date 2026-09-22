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Junqueras veu a tocar l'aplicació plena de l'amnistia: «Ja no hi ha excuses»

Política

  • El president d'ERC, Oriol Junqueras, compareix davant els mitjans -

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Publicat el 22 de setembre de 2026 a les 17:32

"Ja no hi ha excuses". Aquesta és valoració que ha fet el president d'ERC, Oriol Junqueras, després que el Tribunal Constitucional hagi avalat que es pugui aplicar la norma als dirigents condemnats o encausats per malversació durant el procés. Després de la decisió, el dirigent republicà veu a tocar l'aplicaicó de l'amnistia i ha confiat que el 6 d'octubre -data en què el Constitucional començarà a resoldre els recursos dels dirigents del procés- marqui "l’inici" perquè els exiliats tornin a casa i es restitueixin els drets polítics dels líders independentistes represaliats. "Europa ha confirmat que la repressió mai no pot ser la resposta a un conflicte polític", ha afirmat en una publicació a X.

 

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