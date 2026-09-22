Turull celebra que el Suprem hagi quedat «desautoritzat» amb l'aval del TC a l'amnistia

La decisió del Tribunal Constitucional (TC) d'avalar l'amnistia i d'aplicar-la al delicte de malversació, en la línia de la sentència europea del mes de juliol, ha estat celebrada a la seu de Junts. El secretari general de la formació, Jordi Turull, ha considerat que es tracta d'una "desautorització" a la doctrina del Tribunal Suprem i al magistrat Pablo Llarena, que en els últims dos anys s'ha negat a aplicar la norma als líders del procés. Preguntat sobre quin paper ha de tenir Carles Puigdemont quan pugui tornar a Catalunya, el dirigent independentista ha remarcat que "només el sap ell", i ha assenyalat que qui en doni detalls de manera interna només pot ser considerat un "fantasma".
"Per fi hi ha una desautorització del TC als magistrats que han fet activisme polític en lloc d'aplicar una llei tan clara com l'amnistia", ha apuntat Turull, que ha lamentat que la decisió arribi "tard". "Moltes famílies estan patint la politització de la cúpula judicial", ha remarcat el dirigent de Junts, que ha admès que encara queden "molts passos per fer". "Fins que tothom tingui la plena aplicació de la llei, i fins que no veiem passejar els exiliats pels carrers de Catalunya, no podrem dir que s'ha aplicat la norma", ha apuntat el secretari general del partit, condemnat per sedició -delicte que ja no existeix- i malversació des del 14 d'octubre del 2019 amb la sentència elaborada per Manuel Marchena.
La resolució és prou clara perquè el Suprem acabi amnistiant els líders del procés? "En primer lloc, el jutge Llarena, després de totes les desautoritzacions a Europa, hauria d'intentar confondre's amb el paisatge, deixar de fer de justicier i no esperar-se a prendre decisions", ha determinat Turull. Entre els "disbarats" que hi ha en aquest procés, ha dit, hi ha que el ponent del TC que estava en contra d'amnistiar-lo ara refarà el text amb els arguments de la majoria progressista. "Han optat per fer de justiciers i no de jutges", ha ressaltat el dirigent independentista, que ha dit que "no té res a veure" ser amnistiats amb recuperar la relació amb el PSOE, trencada des de la tardor de l'any passat.
"Nosaltres vam complir amb la investidura. El PSOE va incomplir, i per això vam trencar el pacte", ha destacat el secretari general de Junts. Tant el PNB com Sumar han celebrat la decisió del TC, gest que ha agraït per "coherència". "Una magistrada del Suprem va arribar a dir que els arguments per no aplicar-nos l'amnistia eren delirants", ha indicat Turull, que encara no pot exercir cap càrrec públic. Encara no ha volgut donar per fet que se'ls aplicarà la mesura de gràcia, perquè de la justícia espanyola s'ho esperen tot, però sí que ha volgut demanar la màxima rapidesa. "Pot passar qualsevol cosa. Espero que el 6 d'octubre diguem que ja és definitiu", ha reflexionat l'exconseller.
Turull ha posat de manifest les "anomalies democràtiques" que s'han dut a terme per part de la justícia espanyola, i ha desitjat que Puigdemont pugui ser a Catalunya per deixar de fer política "amb una mà lligada a l'esquena". "Canviarà molt [si l'expresident pot ser aquí], no té res a veure. Per nosaltres, el fet de tenir el lideratge en terra del Principat, el canvi és positiu. No només el veiem com un lideratge de partit, sinó també de país. Canviarà tot molt", ha destacat el secretari general de Junts, que no ha volgut anticipar cap escenari. "Qui digui que sap què farà... És un fantasma", ha resumit. En tot cas, no ha volgut donar cap detall sobre què ha de passar en cas que hi hagi retorn.