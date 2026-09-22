El Govern desvincula l'acord de país per l'educació de les negociacions amb els mestres

Una cosa és el debat "de país" sobre l'educació que ha plantejat Salvador Illa i una altra la negociació amb els sindicats de mestres, que continuen en peu de guerra i amenacen amb noves mobilitzacions i vagues els pròximes mesos. "No barregem carpetes", ha deixat clar la consellera i portaveu, Sílvia Paneque, a la roda de premsa posterior al consell executiu. Ho ha dit just el dia abans que Illa comparegui al Parlament pel fiasco de PISA i la setmana en què comença la discussió amb els grups parlamentaris per plantejar reformes de fons al sistema educatiu català. Els sindicats ja avisen que no volen que aquests grans anuncis del Govern -per exemple, l'horitzó del 6% del PIB- eclipsin la negociació sindical, que Educació es resisteix a reobrir.
"Per una banda hi ha la negociació sindical, amb un acord amb CCOO i UGT que s'ha donat per tancat i que estem desplegant; per l'altra, hi ha l'acord de país que pilota el Govern, obert a les propostes dels grups parlamentaris i de la societat en general", ha resumit Paneque. Aquest divendres, de fet, hi ha la primera reunió amb els grups parlamentaris, que hi assistiran però amb cert escepticisme. Els socis d'Illa ja han fet algunes propostes. Els Comuns plantejaran mesures com la reducció de ràtios o la climatització de centres "amb un calendari raonable", i que no s'allargui fins al 2030 com ha plantejat el Govern. Per la seva banda, ERC ha defensat un acord per "estabilitzar" el sistema educatiu que vagi "de baix a dalt", i ha demanat al Govern que escolti sobretot la comunitat educativa.
Junts també hi assistirà, però amb advertències. "No participarem en cap foto de fals consens", ha dit el portaveu de Junts, Salvador Vergés, que ha demanat que en l'acord s'hi inclogui mestres, direccions i famílies. La formació, de moment, evita plantejar propostes de millora fins que no hi hagi un ple monogràfic al Parlament, de moment sense data. La CUP, en la línia del que exposen els sindicats, considera que el Govern intenta tancar el conflicte amb els treballadors amb la cimera. “No es pot substituir la negociació per un debat institucional”, ha dit Pilar Castillejo. El PP, que primer havia dit que no participaria a la cimera, finalment sí que hi anirà, tot i que demana la dimissió de la consellera Esther Niubó.
A la reunió també hi serà Aliança Catalana. El Govern ha mirat de fer equilibris pel fet d'haver convidat els partits d'extrema dreta a la trobada. Primer, a Palau confiaven que es negarien a ser-hi. Ara, donen per fet que les propostes seran incompatibles amb la línia política de l'executiu. "En totes les convocatòries es convida tots els grups parlamentaris, una altra cosa són les propostes que arribin. No podem acceptar propostes que atemptin contra els valors fonamentals del sistema democràtic", ha dit Paneque, que ha agraït als grups parlamentaris que portin propostes "realistes i de bona fe".
Els sindicats demanen reobrir les negociacions
L'acord de país per l'educació receptat per Illa convenç a mitges els sindicats del sector, que insisteixen en la necessitat de reobrir les negociacions amb Educació. La USTEC, sindicat majoritari, sí que participarà en el debat articulat pel Consell de l'Educació de Catalunya -que aquest dimarts a la tarda es reunirà per primera vegada-, però manté que "debatre" no és el mateix que "negociar" i considera que els cal un espai propi. "No comprem un marc que allarga un debat que no arriba enlloc”, ha apuntat el coordinador d’acció sindical d'USTEC, Andreu Mumbrú, en la roda de premsa d’inici de curs, on ha deixat clar que si no es reprenen les converses hi haurà noves vagues durant el mes de novembre.
Des del principal sindicat del sector exigeixen que, dins d'aquesta mesa que s'hauria de reprendre -tot i que Educació manté la porta tancada-, cal "comptar amb interlocució política i capacitat pressupostària, i ha de complementar-se amb els espais de negociació col·lectiva corresponents per abordar les condicions laborals". També obren la porta a les famílies en alguns casos puntuals. En aquest sentit, també volen que el 6% del PIB promès per Illa s'assoleixi en quatre anys, malgrat que el Govern situa l'objectiu al llarg de la dècada i sense un calendari concret.
Professors de Secundària, per la seva banda, també recelen de l'elecció del consell com l'organisme per desllorigar el conflicte. El seu secretari general, Ignasi Fernández, en roda de premsa, critica que no tinguin representació dins aquest espai de debat, però que sí que hi tinguin una cadira sindicats de la privada i “UGT i CCOO per duplicat”. “Hem de tenir una cadira allà”, ha reblat Fernández, que ho troba “il·legal” i assegura que, “si convé”, ho portaran “on s’hagi de portar”. Tot i això, el secretari general també ha indicat que “recentment” des de la conselleria els han traslladat que “miraran d’arreglar-ho”. Professors de Secundària es desmarca de les vagues anunciades per USTEC, però sí que insisteix a repensar la forma d'abordar la crisi educativa del país.
Sigui com sigui, el Govern marca clarament dos espais. Un, el debat de país; l'altre, les negociacions sindicals. "No és incompatible la negociació amb un debat de país. Són vies paral·leles", ha dit Paneque. La prioritat del Govern, ara, es desplegar l'acord amb CCOO i UGT. Es poden reobrir negociacions amb els sindicats crítics amb el pacte? "No tanquem la porta a continuar treballant amb USTEC", ha dit Paneque. Reobrir les negociacions, però, no està encara gens clar.