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Niubó supedita al Parlament decidir com s'hauria d'invertir el 6% del PIB en educació

Societat

  • La consellera d'Educació, Esther Niubó, aquest dijous -

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Publicat el 17 de setembre de 2026 a les 19:34
Actualitzat el 17 de setembre de 2026 a les 19:35

La consellera d’Educació i FP, Esther Niubó, ha defensat que sigui el Parlament qui decideixi la "calendarització" de la inversió del 6% del PIB en educació. Així s'ha expressat aquest dijous després de reunir-se amb les entitats promotores de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), i ha assegurat que l'aprovació d'aquesta ha de ser "sostenible, viable i realista".

Les organitzacions, per la seva banda, li han demanat fer-ho possible al llarg d'aquest mateix curs escolar. Precisament, els impulsors de la iniciativa han fixat que, un cop superat el tràmit a la cambra catalana, s’hauria d’arribar al 6% de forma progressiva en quatre anys. L'objectiu seria igualar la mitjana estatal en els dos primers anys i, en els dos següents, assolir el restant fins al 6%.

La titular d’Educació ha subratllat el “compromís de poder assolir progressivament” aquesta xifra del PIB. En aquest sentit, ha defensat que, un cop tingui el vistiplau parlamentari, la ILP és un instrument que està disponible i es pot utilitzar per millorar i avançar en les demandes del col·lectiu.

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