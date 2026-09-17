Parlon intenta fer pedagogia de l'ES-Alert després del temporal: «No podem aturar-ho tot perquè plou molt»

"No enviem un ES-Alert per dir-li a la gent que plou molt i tampoc ho podem aturar tot si no està justificat". D'aquesta manera, Núria Parlon ha intentat explicar quan s'envien els avisos sonors als mòbils i quins paràmetres fa servir Protecció Civil per determinar quan és oportú, i ha reblat que "no podem confondre la població". Després del temporal d'aquest dimecres, en què es van enviar dues alertes i una persona va morir després de ser arrossegada per la riuada a l'interior del seu vehicle a Olivella, al Garraf; la consellera d'Interior ha defensat que els avisos es van enviar "quan tocava".
Mentre que l'inici del nou curs escolar va estar marcat, a més de la vaga de docents, per l'ES-Alert preventiu de risc per pluges, la cancel·lació de l'activitat lectiva a les universitats de l'àrea de Barcelona i la crida a no fer activitats a l'aire lliure per un temporal que no va acabar d'esclatar, aquest dimecres no es va enviar una alerta preventiva i, per contra, sí que es van formar fortes riuades i inundacions. El subdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado, ha detallat que aquesta diferència respon als protocols de prevenció i a la possibilitat de preveure on hi haurà un risc màxim.
Concretament, ha matisat que els avisos al mòbil de prevenció només es poden enviar quan la previsió és de màxim perill, la qual cosa no passava aquest dimecres, però sí el 8 de setembre. Parlon ha afegit que, per enviar l'alerta als mòbils, cal que el pla Inuncat estigui activat en nivell 5 o 6, com també que el fenomen meteorològic sigui estàtic o mínimament estable.
El partit del Barça no va córrer cap risc de cancel·lació
Pel que fa al partit del Barça contra el Racing de Santander, que es va disputar a l'Spotify Camp Nou en ple pic del temporal a la capital catalana, Delgado ha explicat que la cancel·lació no es va contemplar en cap moment, tot i que no es va arribar a descartar. En aquest sentit, Protecció Civil va treballar conjuntament amb el club durant tot el partit i el moment de la sortida per garantir la seguretat dels aficionats i un retorn sense riscos a casa.