Troben mort un conductor arrossegat per la riuada a Olivella

El temporal ha deixat una víctima mortal la matinada d'aquest dijous. Tot i l'enviament de dues ES-Alert i de múltiples avisos de precaució i crides a minimitzar la mobilitat per part de Protecció Civil, els Bombers de la Generalitat han trobat el cos sense vida d'un home que havia quedat atrapat a l'interior del seu vehicle i havia estat arrossegat per la riuada a Olivella, al Garraf. Alguns testimonis havien alertat al telèfon d'emergències 112 que hi havia una persona atrapada, però el cos ha localitzat el cadàver a uns 500 metres del vehicle poc després de la mitjanit.
Tal com ha detallat La Vanguardia, la víctima ha estat sorpresa per la força de l'aigua a prop d'un pont i el seu cotxe ha estat arrossegat. Un testimoni presencial ha fet el primer avís a les 23.02 hores i ha detallat que ha vist caure el vehicle a l'aigua, i els Bombers s'han activat immediatament amb 11 dotacions, amb drons i unitats subaquàtiques del Grup d'Actuacions Especials, en un operatiu de rescat que ha durat més de dues hores.
A les 1.33 hores, però, els Bombers han informat de la troballa del cadàver de l'home a uns 500 metres del cotxe en una zona de fàcil accés. L'avís ES-Alert ha sonat a les 23.06 hores al Garraf, quatre minuts després de l'inici de la cerca de l'home, tot i que durant tota la jornada hi havia hagut crides de Protecció Civil a la cautela i a reduir la mobilitat, mentre que el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) havia activat avisos de perill taronges i vermells. Es tracta de l'única víctima mortal que deixa el front d'aiguats i tempestes a Catalunya, tot i que els danys materials i les afectacions han estat múltiples i encara n'hi haurà durant tot el dijous.
La mort arriba menys d'un mes després de la doble defunció d'una mare i una filla a Roda de Berà arran dels aiguats de l'agost. En aquell cas, les víctimes van quedar atrapades després que un mur els caigués a sobre a causa de l'aigua i va atrapar també l'avi de la família, que va sobreviure.
La pluja obliga a tancar estacions de metro i inunda Rodalies i la B-20
La pluja que ha afectat la ciutat de Barcelona ha obligat a tancar estacions de metro i ha afectat diverses línies del transport públic subterrani de la capital catalana. En concret, a l'L1 ha calgut tancar per acumulació d'aigua les estacions de Sant Andreu, Fabra i Puig i Trinitat Vella. A l'L4 el servei ha resultat afectat i s'ha hagut d'oferir de forma parcial entre La Pau i Verdaguer. I a l'L11 s'ha tancat el vestíbul secundari Torre Baró i Vallbona, amb servei parcial entre Trinitat Nova i Ciutat Meridiana. A l'hora de tancar el servei es mantenien les incidències de l'L4 i el servei parcial de l'L11, però s'ha normalitzat l'L1.
Al seu torn, la B-20 continuava tallada a tres quarts d'una de la matinada d'aquest dijous a l'altura del nus de la Trinitat en sentit nord per inundacions, segons el Servei Català de Trànsit (SCT). Es tracta d'una de les afectacions de les tempestes que des de mitja tarda han assolat part del país, i que cap al vespre han agafat intensitat al litoral barceloní. Al llarg de la tarda també s'ha tallat la via a Santa Coloma de Gramenet, però posteriorment s'ha pogut recuperar. D'altra banda, s'ha tallat la carretera C-15b a Canyelles (Garraf) per inundació i hi ha hagut despreniments a la C-55, en un tram de mig quilòmetre entre Esparreguera i Collbató, i a la B-120, a Olesa de Montserrat.
Els Bombers atenen inundacions als soterranis dels tres edificis de la Vall d'Hebron
Més enllà de la mobilitat, els Bombers de Barcelona han atès aquest dimecres a la nit inundacions als soterranis dels tres edificis de l'Hospital Vall d'Hebron, segons ha explicat el mateix centre sanitari. També s'ha indicat que el temporal ha fet caure part d'un fals sostre a la planta de nefrologia infantil, sense afectacions a pacients. Per precaució hi ha hagut alguns trasllats a altres zones. El gerent de l'hospital, Albert Salazar, ha explicat a 3Cat que no s'ha produït cap afectació pel que fa a la programació assistencial d'aquest dijous.