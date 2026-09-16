Protecció Civil i Meteocat demanen limitar la mobilitat per l'episodi de fortes tempestes

Protecció Civil i el Servei Meteorològic de Catalunya han demanat aquest dimecres limitar al màxim els desplaçaments i seguir "minut a minut" l’evolució de l’episodi de pluges aquesta tarda, vespre i nit davant la possibilitat que es produeixin xàfecs localment forts o torrencials. El subdirector de Prevenció de Protecció Civil, Joan Ramon Cabello, ha explicat que el pla Inuncat està activat en fase d’alerta i ha recomanat que, si cal desplaçar-se, es faci preferentment per vies principals i s’evitin zones baixes, guals i les cruïlles amb rius i rieres.
Malgrat que no hi ha avisos vermells -una vintena de comarques en tenen de nivell taronja per intensitat de pluja- no descarten enviar un ES-Alert si es detecta una situació de perill per a la ciutadania.
Barcelona, per la seva banda, ha activat el Pla d’Actuació d’Emergència Municipal per risc d’insuficiència drenant en fase d’alerta per la possibilitat que les fortes tempestes provoquin petites inundacions.
Pluges després de la calor
Després d'un matí de domini del sol -amb intervals de núvols-, a partir del migdia la inestabilitat anirà en augment. Pot ploure en qualsevol punt de la meitat est, però també del Pirineu.
Segons el Meteocat, seran d'intensitat entre feble i moderada, localment forts a punts de la meitat est del país durant la tarda. Al final del dia seran d'intensitat forta a punts del sector central del litoral i prelitoral, i és possible que localment siguin torrencials. Aniran acompanyats de tempesta i es poden produir fenòmens de temps violent, especialment calamarsa i pedra.
S'espera en general quantitats discretes, tot i que seran localment abundants al quadrant nord-est i és possible que molt abundants al sector central del litoral i prelitoral. En aquest sentit, no es descarta que se superin els 100 mm.
La situació té un potencial similar a la de la setmana passada en què, finalment, va descarregar molta menys aigua -i sobretot amb menys intensitat- del que indicaven els models. Des del Meteocat es va activar un avís vermell en cinc comarques i això va suposar que Protecció Civil -a banda d'enviar fins a tres ES-Alert- va tancar escoles, l'activitat sanitària no urgent i va restringir la mobilitat. Al cap d'unes hores, veient que el temporal havia passat de llarg, es van aixecar algunes de les mesures.
23 comarques en alerta
El Meteocat ha emès avisos per intensitat de pluja -fins a 40 litres en mitja hora i 60 litres en 3 hores- per a un total de 24 comarques, de les quals 21 de nivell taronja. Les zones on es prestarà més atenció són el nord-est del país cap a la tarda i la zona litoral i prelitoral cap al vespre. És en aquesta franja on, a banda del clàssic avís d'intensitat de pluja en mitja hora, també n'hi ha un per la possible acumulació de 90 litres en tres hores.
Avís per intensitat de pluja: 40 litres en 30 minuts (perill màxim 4/6)
- Alt Camp (avís taronja)
- Alt Empordà (avís groc)
- Alt Penedès (avís taronja)
- Anoia (avís taronja)
- Bages (avís taronja)
- Baix Camp (avís groc)
- Baix Empordà (avís groc)
- Baix Llobregat (avís taronja)
- Baix Penedès (avís taronja)
- Barcelonès (avís taronja)
- Berguedà (avís taronja)
- Garraf (avís taronja)
- Garrotxa (avís taronja)
- Gironès (avís taronja)
- Lluçanès (avís taronja)
- Maresme (avís groc)
- Moianès (avís taronja)
- Osona (avís taronja)
- Pla de l'Estany (avís taronja)
- Ripollès (avís taronja)
- Selva (avís taronja)
- Tarragonès (avís taronja)
- Vallès Occidental (avís taronja)
- Vallès Oriental (avís taronja)
Avís per intensitat de pluja: 90 litres en tres hores (perill màxim 4/6)
- Barcelonès (avís groc)
- Baix Llobregat (avís taronja)
- Garraf (avís taronja)
- Alt Penedès (avís taronja)
- Baix Penedès (avís taronja)
- Tarragonès (avís groc)
- Bages (avís groc)
- Anoia (avís groc)
- Vallès Occidental (avís groc)
De cara a la matinada, els avisos quedaran restringits al litoral central: Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf i Baix Penedès.