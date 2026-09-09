A les 9 del matí, hora d’entrada de les escoles, a bona part de la regió metropolitana de Catalunya no hi queia ni una gota. Aquesta situació -el contrari del que indicaven tots els meteoròlegs- ha generat l’habitual controvèrsia social i mediàtica: per què ha fallat la predicció del temporal?
Tempestes que no han estat estàtiques
Els meteoròlegs elaboren les previsions a partir de models. A mesura que s’acosten les hores -i, per tant, es redueix la incertesa-, fan servir els anomenats de mesoescala, que acostumen a afinar molt per àmbits territorials reduïts.
En aquest sentit, tots aquests instruments indicaven que les precipitacions serien molt intenses i abundants a la franja litoral i prelitoral, especialment entre el Foix i el Besòs. Això afectava les cinc comarques on es va emetre avís vermell -Baix i Alt Penedès, Garraf, Baix Llobregat i Vallès Occidental- i també el Barcelonès.
Un dels elements que preocupaven era la formació de tempestes que fossin molt estàtiques. Es tracta de fenòmens relativament locals -i, per tant, difícil de predir on pot caure-, però amb la capacitat d’acumular molts litres. En aquest sentit, recentment es va estrenar un nou avís pel llindar de 60 litres en tres hores.
Ara bé, aquesta situació només s’ha produït parcialment de matinada a la zona del Garraf amb 28,6 litres a Sitges (Aemet) i 18 Vilanova (Meteocat), però amb registres de fins a 40 litres en observatoris no oficials. De fet, Santi Segalà, cap de Predicció del Meteocat, ha explicat que estimen que en punts molt pròxims a la costa s’ha arribat als 50 litres.
“Les precipitacions han avançat molt més ràpidament de l'esperat i una part han acabat descarregant al mar”, ha recordat el meteoròleg. Aquest fet -sortosament- ha impedit situacions com les produïdes aquest agost a la costa de Tarragona amb més de 100 litres, moltes afectacions i dues persones mortes. Tampoc no s'ha produït la retroalimentació de tempestes que es preveia.
A la resta de comarques amb avís vermell les acumulacions han estat poc abundants -entre 2 i 15 litres-, i només ha destacat la torrencialitat amb la qual ha descarregat a Terrassa, amb un màxim de 4,2 litres en un sol minut.
Precipitacions cap a la Catalunya Central
L’avís vermell estava previst fins a les 12 del migdia. Tanmateix, en l’actualització de les 9.30 ja s’ha rebaixat a taronja per la constatació que el gruix de les precipitacions s’havien desplaçat primer cap a la Catalunya Central i, posteriorment, cap al nord-est.
En aquest sentit, les principals acumulacions de pluja, a la xarxa del Meteocat, s’han situat al Berguedà, el Ripollès, la Garrotxa i el nord d’Osona amb valors entre els 20 i els 60 litres.
- la Quar (Berguedà): 62,1 litres
- Sant Joan de les Abadesses (Ripollès): 51,3 litres
- Olot (Garrotxa): 34,8 litres
- Sant Pau de Segúries (Ripollès): 27,5 litres
- Castellar de n'Hug - el Clot del Moro (Berguedà): 26,4 litres
- Montesquiu (Osona): 22,7 litres
- Cunit (Baix Penedès): 21,1 litres
- Cabanes (Alt Empordà): 20,1 litres
- Molló - Fabert (Ripollès): 18,9 litres
- Vilanova i la Geltrú (Garraf): 18,2 litres
Al llarg de la tarda, serà en aquestes zones -i també al Pirineu i Prepirineu- on siguin més probables les precipitacions. Malgrat que no seran generals, localment poden descarregar amb molta intensitat. En aquest sentit, en una localitat es poden acumular desenes de litres i a pocs quilòmetres no fer-hi ni quatre gotes.
No s’haurien hagut de fer les restriccions?
Arran de l’activació del Meteocat d’un avís vermell per intensitat de pluja, el Govern va anunciar la restricció de mobilitat en cinc comarques, el tancament d’escoles i universitats com també la suspensió de l’activitat sanitària no urgent.
Evidentment, després que les pluges fossin molt menors a les esperades, s’ha qüestionat aquesta decisió, que la consellera Núria Parlon ha defensat perquè es basava en una predicció meteorològica clara.
En aquest sentit, no es tractava d’una interpretació errònia del Meteocat sinó un error dels principals models meteorològics. En aquest sentit, la previsió era unànime per part de tots els serveis i mitjans.
De fet, des de Protecció Civil s'ha admès que reben crítiques tant si no s'envia un avís -com va passar a l'agost a Torredembarra- o si s'envia i després les precipitacions no són tan intenses. Ara bé, la subdirectora Imma Solé ha apuntat que amb la predicció sobre la taula estava plenament justificat acordar les restriccions i hi havia temps per avisar-les amb temps per tal que treballadors, estudiants i famílies es poguessin organitzar. En aquest sentit, en la mateixa compareixença, s'ha aixecat les restriccions de mobilitat i en l'atenció sanitària.