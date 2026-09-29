Caos a la mobilitat per les inundacions: talls a les rondes i a diverses línies del metro

La ronda de Dalt ha quedat tallada en ambdós sentits al pas pel passeig de la Vall d'Hebron després que diversos carrils hagin quedat inundats pel pas del temporal de pluges i tempestes per l'àrea de Barcelona. Els aiguats també han afectat la xarxa d'autobusos i, pel que fa al metro, les línies L1, L3, L4 i L5 han patit talls i afectacions diverses.
Pels volts de les 12.00 hores, l'Ajuntament de Barcelona ha informat que de la impossibilitat de circular per la B-20 i ha indicat que es començaven a fer desviaments a la zona de la Vall d'Hebron. En el moment en què la pluja era més intensa, diversos carrils estaven inundats i s'han format cues quilomètriques. Al túnel de Santa Coloma, per exemple, l'aigua gairebé ha arribat a cobrir completament els cotxes.
D'altra banda, a l'L1, l'accés a l'estació Urquinaona des de la plaça, el de l'estació Florida a l'avinguda Masnou i l'andana de Rambla Just Oliveras en sentit Fondo han quedat tancades. A l'L3, l'accés Diagonal/Pau Claris a Diagonal també ha quedat tancat, mentre que l'andana de Liceu i la de Sants en sentit Zona Universitària han quedat fora de servei, com també l'estació de Mundet.
L'accés a l'estació de Girona de l'L4 pel mateix carrer Girona també ha quedat tancat a les 12 hores i, finalment, l'L5 ha quedat tallada entre les estacions de Cornellà Centre i Hospital Clínic i ha quedat tancat l'accés del carrer de Sants a l'estació de Badal.
Els Bombers reben 298 avisos i el 112 atén 656 trucades per les pluges
Al seu torn, els Bombers de la Generalitat han rebut 298 avisos fins al migdia relacionats amb l'episodi de pluges. La majoria s'han concentrat a la regió d'emergències Metropolitana Sud (258), seguida de la Metropolitana Nord (29), la Centre (9), la de Girona (1) i la de Tarragona (1).
Per la seva banda, el telèfon d'emergències 112 ha rebut 656 trucades per 535 incidents fins a les 13 hores. La majoria provenen del Baix Llobregat (255), el Vallès Occidental (155), el Barcelonès (63) i l'Alt Penedès (60). Per municipis, destaca Sant Cugat del Vallès, amb 168 trucades.