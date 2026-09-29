Els millors vídeos del temporal a Catalunya: carrers negats i carreteres tallades

Catalunya viu un nou episodi de tempestes. Un total de 29 comarques estan en alerta aquest dimarts per intensitat de pluja, vuit de les quals amb avís vermell perquè les precipitacions poden ser molt abundants. A més, Protecció Civil ha enviat un nou ES-Alert als mòbils del Baix Llobregat, l'Anoia i l'Alt Penedès per demanar a la població que no surti a l'exterior durant el matí.
A les 12 hores del matí, les pluges deixen registres de fins a gairebé 100 litres a diversos municipis de l'Anoia, segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat). En aquest sentit, s'ha superat el llindar d'alerta del riu Anoia, a Sant Sadurní d'Anoia, i la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) ha incrementat la vigilància al litoral i prelitoral sud i ponent.
Les precipitacions també afecten amb força la comarca del Baix Llobregat. L'estació meteorològica del Prat de Llobregat, per exemple, ja ha registrat 77 litres per metre quadrat.
També a l'Alt Penedès s'ha demanat restringir la mobilitat per la intensitat de la pluja. L'Agència Catalana de l'Aigua ha emès avisos davant la possibilitat d'augments sobtats del nivell de rius i rieres també en aquesta comarca.
Més enllà d'aquestes tres comarques, on el temporal ha impactat des de primera hora del matí, les precipitacions s'estenen per bona part del litoral i prelitoral català, com es pot veure en aquestes imatges del Vallès Occidental, entre Terrassa i Matadepera.
A Barcelona, la ronda de Dalt ha quedat inundada i tallada arran de l'episodi de pluges.