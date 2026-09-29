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Primeres pluges torrencials a Catalunya: Protecció Civil evita aplicar restriccions

Terra

  • Pluja a Barcelona, en una imatge d'arxiu -

ARA A PORTADA

Publicat el 29 de setembre de 2026 a les 08:22
Actualitzat el 29 de setembre de 2026 a les 08:27

Sant Martí Sarroca, a l'Alt Penedès, ja ha registrat més de 40 litres per metre quadrat en mitja hora abans de les 8 hores d'aquest dimarts. Ha superat, per tant, el llindar de la pluja torrencial i el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) preveu que aquesta línia de precipitacions vagi pujant cap al nord i arribi a l'àrea de Barcelona durant les pròximes hores, tot i que Protecció Civil evita, de moment, aplicar restriccions.

Amb tot, la subdirectora d'Emergències de Protecció Civil, Imma Soler, ha reiterat la crida a la prudència i a la responsabilitat individual. Al seu torn, ha informat que els Bombers de la Generalitat no han efectuat actuacions destacades per la pluja. Si bé, el telèfon d'emergències 112 ja ha rebut una setantena d'avisos aquest dimarts.

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