El temps del cap de setmana: la calor afluixa però encara s’enfilarà per sobre de la mitjana

Catalunya viurà un últim cap de setmana de setembre estable però amb alguns canvis. Els núvols guanyaran protagonisme progressivament, sobretot diumenge, mentre que les temperatures baixaran lleugerament. Tot i això, continuaran entre 3 i 5 ºC per sobre de la mitjana climàtica per a finals de setembre.
Dissabte, el cel serà serè o poc ennuvolat en general, amb algunes bandes de núvols alts i prims que es desplaçaran d’oest a est i seran més abundants durant les hores centrals del dia, però no s’espera precipitació.Les temperatures baixaran respecte de divendres: les màximes ho faran de manera més clara a Ponent, les Terres de l’Ebre i el Camp de Tarragona, mentre que a la resta el descens serà més lleu.
Tot i així, l’ambient continuarà sent càlid, amb màximes de 32 o 33 ºC als punts més calorosos. Les mínimes es mantindran fresques al Pirineu, suaus a l’interior i encara elevades al litoral sud, amb alguns registres de nit tropical. El vent serà fluix i variable durant el matí i s’imposarà progressivament el component sud durant el dia, amb alguns cops moderats i algun cop fort al vespre al sud de Ponent i del prelitoral sud.
Diumenge: més núvols i alguna gota
Diumenge serà més ennuvolat, especialment al litoral, prelitoral i alguns punts de l’interior, on els núvols baixos seran protagonistes. No es descarta alguna roina al litoral, sobretot als dos extrems del país, i a partir de la tarda podria caure algun ruixat feble i aïllat al Pirineu occidental.
Les temperatures baixaran una mica més, les mínimes seran semblants o lleugerament més altes, mentre que les màximes descendiran de manera general i els valors més alts quedaran al voltant dels 30 o 31 ºC. El vent bufarà entre fluix i moderat de component sud i est, amb algun cop fort durant la segona meitat del dia a la vall de l’Ebre, el sud de Ponent i l’extrem nord-est.
I a mitjà termini?
La situació meteorològica començarà a canviar amb la retirada de l’anticicló que ha garantit l’estabilitat dels darrers dies. Això permetrà que algunes pertorbacions s’acostin a Catalunya i afavorirà l’aparició de ruixats durant la setmana vinent. La temperatura continuarà baixant progressivament, tot i que encara es mantindrà uns 3 o 4 ºC per sobre del que és habitual per aquestes dates.