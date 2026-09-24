El temps de divendres: torna la calor de ple estiu

Ambient assolellat i cel serè a tot el país. Aquesta és la previsió meteorològica per a aquest divendres, que segueix la línia del temps dels darrers dies, amb temperatures lleugerament més altes i algunes bandes de núvols que acompanyaran la jornada.
Segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), el matí començarà assolellat, si bé poden creuar algunes bandes de núvols. A partir del migdia hi haurà pocs canvis, de manera que el temps continuarà estable i es poden formar núvols baixos a punts del litoral i prelitoral sud. Pel que fa a les possibles precipitacions, no s'espera que plogui aquest divendres.
Això sí, la temperatura pujarà lleugerament a Ponent, les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona, on es poden assolir els 35 graus. En tot cas, la màxima arribarà fins als 30 graus a tot Catalunya.
Quines màximes i mínimes hi haurà?
Pel que fa a la temperatura, aquestes són les màximes i les mínimes d'aquest divendres:
- Barcelona: mín. 23 °C / màx. 27 °C
- Girona: mín. 14 °C / màx. 30 °C
- Lleida: mín. 16 °C / màx. 32 °C
- Tarragona: mín. 20 °C / màx. 28 °C
- Tortosa: mín. 20 °C / màx. 33 °C
- Manresa: mín. 16 °C / màx. 31 °C
- Tremp: mín. 13 °C / màx. 32 °C
- Ripoll: mín. 13 °C / màx. 29 °C
- Vielha: mín. 11 °C / màx. 27 °C
A mitjà termini
De cara al cap de setmana hi haurà pocs canvis, de manera que l'ambient continuarà sent assolellat a la major part del país, si bé hi haurà un increment de la nuvolositat que diumenge s'estendrà fins al litoral. D'altra banda, el Meteocat apunta que s'acosta una massa d'aire fred que marcarà una baixada de les temperatures progressiva a partir de dissabte. Pel que fa a dilluns, sí que s'acosta un canvi de temps que vindrà acompanyat de ruixats a diversos punts de Catalunya.