El temps de dimecres 23 de setembre: la tardor arriba amb ambient d’estiu

El dimecres 23 de setembre, el primer dia de tardor, el sol dominarà el cel a tot Catalunya durant bona part de la jornada. Fins a primera hora del matí hi haurà alguns estrats baixos a punts de la Catalunya Central, el nord de Ponent i l’extrem sud del litoral, mentre que també es poden formar bancs de boira o boirina a les planes i depressions interiors. Al migdia i durant la tarda pot aparèixer algun núvol d’evolució al Pirineu, però no s’espera cap precipitació.
La temperatura mínima serà semblant o lleugerament més baixa en general, amb alguns ascensos locals a l’oest de la Catalunya Central i el nord de Ponent. Les màximes baixaran lleugerament al quadrant nord-est i a les Terres de l’Ebre, mentre que a la resta pujaran lleugerament o es mantindran similars.
Malgrat l’entrada de la nova estació, l’ambient continuarà sent plenament estiuenc. Els valors d’entre 28 i 32 ºC seran els més habituals arreu del país, encara per sobre del que tocaria a finals de setembre. La matinada serà fresca, especialment a l’interior i al Pirineu, però les temperatures quedaran lluny dels valors propis de la tardor.
I a mitjà termini?
Al llarg de la setmana no s’esperen grans canvis. El domini del sol i les temperatures elevades continuaran durant els pròxims dies, amb un ambient més propi de l’estiu que de finals de setembre. Els vents es mantindran febles i l’aigua del mar continuarà molt càlida, amb temperatures superficials d’entre 25 i 27 ºC.