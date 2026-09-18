El temps del cap de setmana del 19 i 20 de setembre: estabilitat i una mica de núvol

Estabilitat i cel serè a bona part de Catalunya. Aquesta és la previsió del temps d'aquest dissabte i diumenge. Tot i això, dissabte hi haurà alguns intervals de núvols i no es descarta algun petit ruixat en punts concrets del país, mentre que diumenge no s'espera precipitació.
Segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), dissabte començarà amb el cel serè, tot i la presència d'alguns estrats baixos fins a primeres hores del dia a punts de la depressió Central, el litoral i el prelitoral central. A partir del migdia arribaran núvols alts i prims del nord, que a la tarda deixaran el cel puntualment enteranyinat. En aquest sentit, no es descarta alguna gotellada durant la matinada al litoral central i, a la tarda, en punts de muntanya del prelitoral nord.
Diumenge es mantindrà el cel serè en general i no s'espera cap mena de precipitació. Només hi haurà alguns estrats baixos durant les primeres hores del matí a punts de l'oest de la Catalunya Central i Ponent, mentre que a la tarda es poden formar alguns núvols alts i mitjans al Pirineu i Prepirineu.
Quines màximes i mínimes hi haurà?
Pel que fa a la temperatura, aquestes són les màximes i les mínimes d'aquest dissabte:
- Barcelona: mín. 21 °C / màx. 25 °C
- Girona: mín. 15 °C / màx. 27 °C
- Lleida: mín. 14 °C / màx. 27 °C
- Tarragona: mín. 19 °C / màx. 26 °C
- Tortosa: mín. 18 °C / màx. 29 °C
- Manresa: mín. 14 °C / màx. 27 °C
- Tremp: mín. 12 °C / màx. 26 °C
- Ripoll: mín. 11 °C / màx. 24 °C
- Vielha: mín. 9 °C / màx. 23 °C
I les d'aquest diumenge:
- Barcelona: mín. 21 °C / màx. 27 °C
- Girona: mín. 13 °C / màx. 28 °C
- Lleida: mín. 15 °C / màx. 29 °C
- Tarragona: mín. 19 °C / màx. 28 °C
- Tortosa: mín. 18 °C / màx. 29 °C
- Manresa: mín. 15 °C / màx. 28 °C
- Tremp: mín. 13 °C / màx. 28 °C
- Ripoll: mín. 11 °C / màx. 26 °C
- Vielha: mín. 11 °C / màx. 25 °C
A mitjà termini
De cara a l'inici de la setmana vinent, s'imposarà el sol arreu del país. A mesura que avancin els dies, la previsió apunta que pujaran una mica les temperatures, tot i que les mínimes encara seran prou fresques.