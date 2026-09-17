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Catalunya estrena una terminal ferroviària privada dedicada al transport de cotxes

Societat

  • Inauguració de la terminal de mercaderies de Calaf -

ARA A PORTADA

Publicat el 17 de setembre de 2026 a les 16:49
Actualitzat el 17 de setembre de 2026 a les 16:50

El grup empresarial Transoci-Áreas ha inaugurat aquest dijous la nova estació ferroviària de mercaderies Calaf-els Prats del Rei, impulsada per la iniciativa privada amb una inversió de 12 milions d'euros i que ha comptat amb el suport de l'Institut Català de Finances (ICF) amb un préstec de 9,55 milions d'euros.

La nova infraestructura -la primera estació ferroviària de mercaderies privada que s'obre a Catalunya en les darreres tres dècades- està ubicada al polígon industrial les Garrigues de Calaf (Anoia) i connectarà el centre logístic de Transoci-Áreas directament amb la xarxa ferroviària general gestionada per Adif.

La inauguració coincideix amb l'aprovació de l'estratègia catalana per projectar quatre grans terminals ferroviàries finançades per la Generalitat a l'Empordà, el Penedès, Lleida i les Terres de l'Ebre.

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