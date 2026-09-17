Torna el degoteig de casos de pesta porcina africana

El Departament d'Agricultura ha confirmat cinc nous porcs senglars positius de pesta porcina africana (PPA), tots dins la zona d'alt risc (tres a Barcelona i dos a Molins de Rei). Aquesta setmana s'han analitzat 401 mostres, de les quals 396 han resultat negatives. Des del primer cas, el 28 de novembre del 2025, s'han analitzat 12.678 mostres, amb un total de 391 positius i 12.287 negatius.\r\n\r\nParal·lelament, aquesta setmana s'han capturat 293 senglars dins la zona restringida (la d'alt risc i la de baix risc), fet que eleva a 11.969 el total de captures. La Generalitat manté les restriccions al medi natural i el dispositiu d'erradicació de la malaltia, amb 989 efectius mobilitzats aquesta setmana.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nTerra\r\nNous positius de pesta porcina: Collserola continuarà tancada almenys tres mesos més Arnau Urgell i Vidal\r\n\r\n