Pluges abundants i tempestes torrencials: 26 comarques en alerta

Una setmana després d'un episodi de tempestes que va ser menys intens de l'esperat -especialment a la regió metropolitana de Barcelona-, torna un nou canvi radical de temps. En aquest sentit, a partir de dimecres a la tarda, el Meteocat preveu pluges abundants -i localment torrencials- a la meitat est del país. Per tot plegat, hi ha avisos taronja i grocs per a un total de 26 comarques mentre que Protecció Civil ha activat l'Inuncat en fase d'alerta.
Pluges després de la calor
Avui dimarts s'espera l'últim dia de calor intensa d'aquest setembre. Els termòmetres, puntualment, poden fregar els 37-38 graus, fins a 8-10 per sobre del que tocaria per l'època.
Es tracta d'una situació que canviarà radicalment demà dimecres. Malgrat que al matí hi haurà domini del sol -amb intervals de núvols-, a partir del migdia la inestabilitat anirà en augment. Pot ploure en qualsevol punt de la meitat est, però també del Pirineu.
Segons el Meteocat, seran d'intensitat entre feble i moderada, localment forts a punts de la meitat est del país durant la tarda. Al final del dia seran d'intensitat forta a punts del sector central del litoral i prelitoral, i és possible que localment siguin torrencial. Aniran acompanyats de tempesta i és possible que vagin associats a temps violent i, a més, que puntualment hi hagi calamarsa durant la tarda.
S'acumularan quantitats poc abundants de precipitació en general, tot i que seran localment abundants al quadrant nord-est i és possible que molt abundants al sector central del litoral i prelitoral. En aquest sentit, no es descarta que se superin els 100 mm.
23 comarques en alerta
El Meteocat ha emès avisos per intensitat de pluja -fins a 40 litres en mitja hora i 60 litres en 3 hores- per a un total de 26 comarques, 15 de nivell taronja i 11 de nivell groc. Les zones on es prestarà més atenció són el nord-est del país cap a la tarda i la zona litoral i prelitoral cap al vespre.
- Alt Camp (avís groc)
- Alt Empordà (avís groc)
- Alt Penedès (avís taronja)
- Anoia (avís taronja)
- Bages (avís taronja)
- Baix Camp (avís groc)
- Baix Empordà (avís groc)
- Baix Llobregat (avís taronja)
- Baix Penedès (avís taronja)
- Barcelonès (avís taronja)
- Berguedà (avís groc)
- Cerdanya (avís groc)
- Garraf (avís taronja)
- Garrotxa (avís taronja)
- Gironès (avís groc)
- Lluçanès (avís taronja)
- Maresme (avís groc)
- Moianès (avís taronja)
- Osona (avís taronja)
- Pla de l'Estany (avís groc)
- Ripollès (avís taronja)
- Selva (avís taronja)
- Solsonès (avís groc)
- Tarragonès (avís groc)
- Vallès Occidental (avís taronja)
- Vallès Oriental (avís taronja)
De cara a la matinada, els avisos quedaran restringits al litoral central: Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf i Baix Penedès.