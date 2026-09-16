Tempesta torrencial a Girona: pedregada i cascada a les escales de la catedral

Una vintena de comarques a la meitat est del país estan en alerta taronja per pluges abundants i localment torrencials aquest dimecres a la tarda. La comarca del Gironès és una de les que, fins al moment, n'està patint més les conseqüències. A Girona, les fortes tempestes han convertit les escales de la catedral en una cascada, deixant una imatge espectacular i poc habitual, i que ràpidament ha circulat per les xarxes.
Com apuntava la previsió, els aiguats van acompanyats de pedra, i ja s'ha superat el llindar dels 40 litres en només mitja hora. Així ho ha informat el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), que a les 17.30 hores ha emès un avís de vigilància per intensitat de pluja al Gironès. En concret, a Fornells de la Selva s'han registrat 44,6 litres en trenta minuts. De fet, enmig de la capital gironina, les imatges mostren com alguns dels carrers ja estan inundats i l'aigua s'ha anat acumulant a la carretera a causa de la intensitat de les precipitacions. A la ciutat, la pluja també ha caigut en forma de pedra.
L'alcalde del municipi, Lluc Salellas, ha informat en una publicació a X que, si bé la tempesta és abundant, "no consten incidències remarcables més enllà de carrers plens d'aigua que dificulten circulació". El batlle ha explicat que aquest matí s'han fet les tasques preventives corresponents per facilitar que l'aigua no quedés embassada. Tot i això, "la pedra i la intensitat ho ha dificultat", ha afegit. Per la seva banda, els Bombers han registrat una trentena de serveis entre les tres i les sis de la tarda, la majoria a Girona, per filtracions i acumulacions d'aigua.
Les comarques gironines, les més afectades
A dos quarts de sis de la tarda els pluviòmetres marcaven registres com els 44,6 litres esmentats a Fornells de la Selva, 27,4 a la Bisbal d'Empordà, 26,1 a Banyoles o 21,2 a Cassà de la Selva. A més, al nord-oest del país també hi ha hagut alguna xifra destacada, com ara els 22,9 litres de Vielha.
Limitar la mobilitat
Des de Protecció Civil i el Meteocat ja s'havia demanat aquest dimecres al matí limitar al màxim els desplaçaments i seguir "minut a minut" l’evolució de l’episodi de pluges aquesta tarda, vespre i nit. El subdirector de Prevenció de Protecció Civil, Joan Ramon Cabello, ha explicat que el pla Inuncat està activat en fase d’alerta i ha recomanat que, si cal desplaçar-se, es faci preferentment per vies principals i s’evitin zones baixes, guals i les cruïlles amb rius i rieres.
D'altra banda, l'organisme de gestió d'emergències també ha informat que, a causa de les pluges persistents a les comarques de Girona, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha emès un avís de risc hidrològic a la conca del Ter. Segons les xifres registrades, s'ha superat el llindar d'alerta del riu Terri a Cornellà de Terri amb un cabal màxim de 17 metres cúbics per segon, tot i que posteriorment el volum d'aigua ha descendit fins als 5,22.