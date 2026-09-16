El Meteocat amplia i intensifica els avisos per tempestes intenses

Una setmana després d'un episodi de tempestes que va ser menys intens de l'esperat -especialment a la regió metropolitana de Barcelona-, torna un nou canvi radical de temps. En aquest sentit, a partir d'aquesta tarda, el Meteocat preveu pluges abundants -i localment torrencials- a la meitat est del país. Per tot plegat, hi ha avisos per a un total de 23 comarques -19 de les quals de nivell taronja-, fet que ha obligat Protecció Civil a activar l'alerta del pla Inuncat. Com que no hi ha cap avís vermell, en principi, no s'hauria d'enviar cap missatge ES-Alert.
Pluges després de la calor
Ahir es va produir -en principi- l'últim dia de calor molt intensa d'aquest setembre. Els termòmetres es van enfilar fins als 35 graus a bona part de l'interior, però en punts de Ponent i de l'interior de les Terres de l'Ebre van arribar a valors de 37-39 graus, totalment excepcionals per l'època.
Es tracta d'una situació que canviarà radicalment avui mateix. Després d'un matí de domini del sol -amb intervals de núvols-, a partir del migdia la inestabilitat anirà en augment. Pot ploure en qualsevol punt de la meitat est, però també del Pirineu.
Segons el Meteocat, seran d'intensitat entre feble i moderada, localment forts a punts de la meitat est del país durant la tarda. Al final del dia seran d'intensitat forta a punts del sector central del litoral i prelitoral, i és possible que localment siguin torrencials. Aniran acompanyats de tempesta i es poden produir fenòmens de temps violent, especialment calamarsa i pedra.
S'espera en general quantitats discretes, tot i que seran localment abundants al quadrant nord-est i és possible que molt abundants al sector central del litoral i prelitoral. En aquest sentit, no es descarta que se superin els 100 mm.
23 comarques en alerta
El Meteocat ha emès avisos per intensitat de pluja -fins a 40 litres en mitja hora i 60 litres en 3 hores- per a un total de 24 comarques, de les quals 21 de nivell taronja. Les zones on es prestarà més atenció són el nord-est del país cap a la tarda i la zona litoral i prelitoral cap al vespre. És en aquesta franja on, a banda del clàssic avís d'intensitat de pluja en mitja hora, també n'hi ha un per la possible acumulació de 90 litres en tres hores.
Avís per intensitat de pluja: 40 litres en 30 minuts (perill màxim 4/6)
- Alt Camp (avís taronja)
- Alt Empordà (avís groc)
- Alt Penedès (avís taronja)
- Anoia (avís taronja)
- Bages (avís taronja)
- Baix Camp (avís groc)
- Baix Empordà (avís groc)
- Baix Llobregat (avís taronja)
- Baix Penedès (avís taronja)
- Barcelonès (avís taronja)
- Berguedà (avís taronja)
- Garraf (avís taronja)
- Garrotxa (avís taronja)
- Gironès (avís taronja)
- Lluçanès (avís taronja)
- Maresme (avís groc)
- Moianès (avís taronja)
- Osona (avís taronja)
- Pla de l'Estany (avís taronja)
- Ripollès (avís taronja)
- Selva (avís taronja)
- Tarragonès (avís taronja)
- Vallès Occidental (avís taronja)
- Vallès Oriental (avís taronja)
Avís per intensitat de pluja: 90 litres en tres hores (perill màxim 4/6)
- Barcelonès (avís groc)
- Baix Llobregat (avís taronja)
- Garraf (avís taronja)
- Alt Penedès (avís taronja)
- Baix Penedès (avís taronja)
- Tarragonès (avís groc)
- Bages (avís groc)
- Anoia (avís groc)
- Vallès Occidental (avís groc)
De cara a la matinada, els avisos quedaran restringits al litoral central: Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf i Baix Penedès.