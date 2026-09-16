Catalunya s’acosta a l’objectiu europeu: el 32% dels cotxes ja són electrificats

Catalunya ha pitjat el peu a l’accelerador en la mobilitat elèctrica. Aquest agost, segons ha anunciat aquesta tarda el conseller d’Empresa, el 32% dels vehicles matriculats ja eren electrificats. Es tracta del tercer mes consecutiu que es bat el rècord absolut i acosta el país a l’objectiu fixat per la Unió Europea: assolir el 40% a finals de dècada.
Un pla per impulsar el vehicle elèctric
A inicis de l’any passat el Govern va presentar un pla per impulsar el vehicle elèctric a Catalunya. Ho feia amb unes dades molt negatives: només el 13,4% de les matriculacions eren elèctrics purs o híbrids endollables.
Quasi dos anys després, la situació ha canviat de manera notable. A l’agost es va arribar a un 32,4%, segons dades del Departament d’Empresa, mentre que l’acumulat anual se situa en 26,7, tres punts més que el 2025 i el doble que fa dos anys.
El conseller Miquel Sàmper ha presidit aquest dimecres a la tarda la tercera reunió de la taula que agrupa agents públics i privats del sector. El titular d’Empresa ha destacat que es “confirma que Catalunya escurça la distància amb l’objectiu europeu” i que el pla està donant els seus fruits. “Consolida el Govern com un captador determinant de fons de finançament, estimulant l’adquisició de vehicles electrificats i el desplegament de nova infraestructura de recàrrega”, ha apuntat.
Augmentar els punts de recàrrega elèctrica
El pla de foment, entre altres accions, es preveia passar en quatre anys del 25 al 90% de la flota de la Generalitat. A més, es va anunciar una xarxa pública de recàrrega que, de moment, preveu destinar uns 20 milions per desplegar 4.000 punts.
En aprovar el pla, a Catalunya hi havia uns 9.000 punts de recàrrega, una xifra que calia multiplicar cinc per arribar als objectius europeus de final de dècada. Actualment, són 12.000 dels 56.000 que hi ha al conjunt de l'Estat, un 23% dels quals estan fora de servei. Això sí, aquests punts són majoritàriament són de càrrega lenta i necessiten entre tres i dinou hores per omplir la bateria, segons Anfac.
Els elèctrics purs, a l'alça
Es consideren vehicles electrificats els elèctrics purs i també els híbrids endollables. En canvi, en queden fora els híbrids no endollables. Això sí, només els elèctrics purs es considera que permetran complir els objectius de neutralitat climàtica per a mitjan segle.
En aquest àmbit, en ple auge dels models xinesos, també les xifres van a l'alça. A l'agost es va arribar a un 18% de matriculacions -nou rècord- i en el conjunt de l'any sumen 13.396 unitats per davant dels 11.335 híbrids endollables.
Aquest increment es deu en part a l'impacte de subvencions com el programa Moves III. En aquest sentit, Catalunya -a través de l'Icaen- ha distribuït un total de 127 milions d'euros, 96 per a vehicles i 31 més per a la instal·lació de punts de càrrega.