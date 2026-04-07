Primer pas per a la xarxa pública de recàrrega de cotxes elèctrics

Fa poc més d'un any, la Generalitat va anunciar el Pla d'Impuls al Vehicle Elèctric 2025-2030. Entre altres mesures, preveu desplegar una xarxa pública de recàrrega. En aquest sentit, actualment a Catalunya només hi ha 9.000 punts i, per complir els objectius europeus, en caldrien 45.000 a finals de la dècada.
Carregadors en equipaments públics
El Govern ha anunciat un primer pas per tirar endavant aquesta xarxa pública. Concretament, destinarà 20 milions d'euros dels fons europeus Feder per desplegar 4.000 punts arreu del país.
L’actuació inclou totes les fases del projecte: estudis previs, enginyeria, obra civil, adequació elèctrica i subministrament i instal·lació dels carregadors, amb un cofinançament del 50% per part del programa europeu (la resta s'haurà d'aportar per altres vies).
Els carregadors s’instal·laran bàsicament en edificis i instal·lacions públiques, com ara hospitals, estacions de tren, ports o altres equipaments de servei públic.
- 80% de carregadors d’11 kW, ubicats en espais d’estada llarga, com ara estacions ferroviàries.
- 20% de carregadors de 50 kW, destinats a zones d’alta rotació, com ara hospitals, que permeten carregar una bateria en una hora i mitja, aproximadament.
En una fase posterior, es preveu incorporar carregadors d’alta potència (150 kW i 300 kW) per donar servei a vehicles més grans i autobusos públics.
Xarxa gestionada per L'Energètica
La xarxa serà gestionada per L'Energètica. De fet, el pla preveu una inversió total de 150 milions d'euros per a disposar d'almenys 9.000 punts.
Fonts de l'empresa pública de renovables expliquen a Nació que estan definint el model de la xarxa. De fet, un dels tràmits pendents -més enllà d'un acord de Govern que ho autoritzi- és el pla de màrqueting.