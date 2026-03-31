El Govern manté l'aposta estratègica per la central de la Baells malgrat el «no» de les consultes

Els veïns de Vilada i la Nou de Berguedà van rebutjar dissabte el projecte de la central reversible de la Baells conscients que el projecte es continuarà tramitant. Ho van anunciar els promotors diumenge i ho ha reafirmat, a preguntes de Nació, la portaveu Sílvia Paneque després de la reunió del consell executiu.
“La central de la Baells és necessària”
El Govern va aprovar la mateixa setmana de les consultes l'entrada a l'accionariat de L'Energètica pública. Concretament, començaria amb una participació del 10% -ampliable al 20-, però els promotors van explicar la setmana que estaven oberts a un percentatge superior.
De moment, la consellera Paneque ho descarta. “No tenim previst anar més enllà. Caldrà veure-ho en el futur”, ha explicat en la roda de premsa d'aquest dimarts. En canvi, ha estat molt clara en confirmar que continuen donant suport al projecte malgrat el “no” de Vilada i la Nou.
“La central de la Baells és necessària per augmentar la resiliència de la xarxa”, ha assegurat a preguntes de Nació. En aquest sentit, ha recordat que en el darrer any s'ha demostrat la necessitat d'infraestructures d'emmagatzematge com l'apagada i la guerra de l'Orient Mitjà.
El Govern ha de mirar per l'interès general
Com valora l'executiu el “no” a la consulta? “El Govern es pren molt seriosament no només el resultat concret d'aquest cap de setmana sinó, en general, les aportacions o queixes que puguin haver-hi arreu del país per a la implantació d'energies renovables”, ha afirmat la titular de Territori.
Ara bé, considera que l'executiu ha de vetllar per l'interès general. I, en aquest cas, considera imprescindible “continuar impulsant” tots aquells projectes que dotin de més resiliència