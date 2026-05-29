Catalunya esmicola el rècord de calor al maig: 39,5 ºC

S'acaben els adjectius per definir aquesta calorada excepcional. Si ahir es va igualar el rècord de temperatura més alta en un mes de maig (38,5 ºC) avui s'ha superat àmpliament. Vinebre ha registrat 39,5 graus, una temperatura sense precedents per aquesta època de l'any.
Vinebre torna a trencar registres
Vinebre és una localitat de la Ribera d'Ebre coneguda un dels forns de Catalunya-. A l'espera que dilluns comenci l'estiu climàtic, encadena tres dies amb temperatures cada vegada més disparades. Dimecres va arribar a 36,5, ahir a 38,5 -igualant el rècord assolit el 22 de maig de 2022 als observatoris d'Anglès (la Selva) i Castellbisbal (Vallès Occidental) i aquest divendres ha arribat fins als 39,5.
Tot plegat, en una nova jornada en què els valors han estat extremadament elevats per l'època. En aquesta ocasió, les temperatures més elevades -entre 36 i 39 ºC- s'han concentrat a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, mentre que han quedat una mica més curtes que ahir a les comarques gironines i a la Catalunya Central.
Nit tòrrida al mes de maig
En els darrers anys ha passat a ser habitual que el maig es registrin nits tropicals, quan el termòmetre no baixa dels 20 graus. Tanmateix, és força excepcional que se'n produeixi una de tòrrida. Va passar primer a Portbou (Alt Empordà), on els 28 graus de mínima van suposar un nou rècord en un mes de maig, i aquest divendres a l'Observatori Fabra de Barcelona.
En aquesta estació a tocar del Tibidabo no s'ha baixat la passada matinada dels 25,3 ºC. Com explica el meteoròleg Alfons Puertas, aquest fet no s'havia produït en una sèrie iniciada el 1914. De fet, el rècord fins ara era del 1922 amb 23,8.