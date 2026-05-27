Calor extrema d'estiu al maig: màximes de fins a 38 ºC

Sí, fa moltíssima calor i no és normal. En altura, les temperatures se situen fins a 8 graus per sobre la mitjana. De fet, són valors propis de la canícula -les quatre setmanes d'estiu més càlides- i no pas de finals de maig. I, atenció, encara pujaran més i no es descarten màximes de fins a 38 ºC, localment superiors.
Dijous i divendres, els dies més càlids
Aquest dimecres s'han registrat les temperatures més elevades d'aquest 2026. A Vinebre, per exemple, s'ha arribat a 36,6 ºC. A més, en molts punts de l'interior de les Terres de l'Ebre i de Ponent s'han superat els 35 graus.
Malgrat que són valors que queden lluny del rècord de maig -el 2022 es va arribar a 38,5 a Castellbisbal i Anglès-, sí que s'ha assolit a la Tallada d'Empordà. Els 32,5 ºC són el valor més alt en 37 anys de dades (empatant amb el 28 de maig de 2022).
Tanmateix, el pitjor encara no ha arribat. En aquest sentit, el Servei Meteorològic de Catalunya explica que mentre al litoral i prelitoral central el pic de calor s'assolirà aquest dijous, a les comarques de Lleida podria ser divendres amb valors de fins a 38 ºC, localment per sobre.
Al llarg d'aquests dos dies, les màximes superiors als 34 ºC afectaran tot Catalunya excepte punts de la costa i de l'Alt Pirineu. A la Catalunya Central s'arribarà als 35-36 ºC, mentre que a la conca de Tremp, Ponent i l'Ebre als 37-38.
Setmana de nits tropicals
Al migdia els termòmetres s'enfilen. A Barcelona, per exemple, aquest dimecres s'han situat entre els 30 i 31 ºC, valors poc habituals a la capital catalana. Tanmateix, el problema és que a la nit no refresca.
A l'estació del Raval ja s'acumulen tres nits tropicals consecutives -mínimes superiors als 20 ºC- mentre que a l'estació manual de Can Bruixa, al barri de les Corts, ja són quatre. A més, tot apunta que aquest recompte s'anirà incrementant i amenaça de batre el rècord del maig de sis dies consecutius.
Cal recordar que la primera nit tropical a Catalunya es va produir el 10 d'abril a Portbou, la segona més matinera d'ençà que hi ha dades només superada pel 2024.
Màximes previstes per dijous i divendres
A l'espera que el cap de setmana les temperatures puguin recular mínimament -especialment allà on pugui descarregar algun ruixat- aquestes són les màximes previstes per aquest dijous i divendres, segons el Meteocat:
- Barcelona: 33 ºC / 31 ºC
- Girona: 36 ºC / 29 ºC
- Lleida: 37 º C / 38 ºC
- Tarragona: 29 ºC / 29 ºC
- Tortosa: 38 ºC / 37 ºC
- Tremp: 37 ºC / 37 ºC
- Manresa: 36 ºC / 36 ºC
- Vic: 35 ºC / 35 ºC
- Sabadell: 34 ºC / 33 ºC
- Figueres: 33 ºC / 32 ºC