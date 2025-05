​Torna la calor nocturna: quina diferència hi ha entre nits tropicals, tòrrides i roents?

Catalunya viu la primera calorada de l'any. Les màximes han superat valors de 35 i 36 ºC a l'interior de les Terres de l'Ebre i Ponent. Però més enllà de les elevades temperatures a les hores centrals del dia, també s'ha començat a dormir malament. En aquest sentit, ja s'han registrat les primeres nits tropicals, amb mínimes molt altes per l'època al litoral.

Nits tropicals, tòrrides i roents

Què determina que s'hagin viscut les primeres nit tropicals? A la pràctica totalitat de barris de Barcelona el termòmetre no ha baixat dels 20 ºC. En punts de l'Alt Empordà com Portbou, a més, hi hagut valors superiors als 23 graus. Ara bé, quina diferència hi ha entre nits tropicals, tòrrides i roents?

Nit tropical : temperatura mínima igual o superior als 20 ºC

: temperatura mínima igual o superior als 20 ºC Nit tòrrida : temperatura mínima igual o superior als 25 ºC

: temperatura mínima igual o superior als 25 ºC Nit roent: temperatura mínima igual o superior als 30 ºC

* Tots els registres fan referència al període entre les 00.00 i les 23.59 (i no a les nits pròpiament dites)

Nits extremadament calentes

El concepte de nits tropicals està estès arreu del món i és una variable climàtica clau en l'estudi del canvi climàtic. Tanmateix, en contextos mediterranis com el nostre, ha quedat curt, ja que cada vegada més -especialment a la costa- les mínimes quedaven més per sobre dels 20 ºC. En aquest sentit, es va crear el concepte de nit tòrrida, que el Termcat justifica pel seu significat de "molt calent".

Fa uns anys, i després que a l'Alt Empordà s'arribessin a temperatures nocturnes superiors als 30 ºC, es va considerar necessari regular aquest extrem climàtic. A Catalunya es va apostar per roent, que vol dir "extremament calent, que crema" i es va descartar, segons explica el Termcat, la proposta de nit abrasadora perquè l'adjectiu abrasador remet a l'acció del Sol i, tractant-se de la nit, podria portar a equívocs. En castellà, per cert, es va optar per noche infernal. També ben trobat.

Es tracta però de fenòmens –sortosament- anecdòtics. De fet, han succeït en dues ocasions a Portbou després d'un dia on va bufar la tramuntana reescalfada.

12/08/2003: mínima de 30,7 ºC a Portbou (Alt Empordà).

04/08/2018: mínima de 31,0 ºC a Portbou (Alt Empordà).

A Barcelona es va fregar aquesta estadística durant la calorada de l'agost de 2018. Concretament, l'estació de Can Bruixa, a les Corts, no va baixar de 29,9 ºC i la del Raval de 29,8. Registres absolutament infernals.

Dificultats per dormir

Al centre de Barcelona cada any ja es produeixen entre 90 i 120 nits tropicals. Però les dificultats per dormir es multipliquen quan en pics de calor les temperatures no baixen dels 25 ºC.

La temperatura elevada –que a la costa va sempre acompanyada d'humitats altes- no només altera els mecanismes de termoregulació del cas sinó que endarrereix la segregació de la melatonina, l'hormona que indueix el son.

El major nombre d'hores de sol a finals de primavera i durant l'estiu també provoca que anem a dormir més tard i que ens costi més fer-ho. Tot i això, el cos igualment necessita dormir entre 7 i 9 hores... i mai fer-ho menys de sis.

Així augmenten les nits tropicals

L'augment de les nits tropicals a causa del canvi climàtic i de l'increment de l'efecte illa de calor es pot comprovar clarament en aquest gràfic, amb dades facilitades pel Meteocat. Indica per períodes de 30 anys el nombre de vegades per any que no es baixa dels 20 ºC de mínima. Ho fa en aquells observatoris litorals i prelitorals amb sèries prou llargues per comparar la situació de mitjan segle XX amb l'actual.

Evolució de les nits tropicals en períodes de 30 anys

A l'aeroport del Prat, per exemple, entre 1951 i 1980 es produïen unes 47 nits tropicals anuals, que en el darrer període de referència (1991-2020) han passat a més de 68. Els increments també són molt notables a l'Observatori de l'Ebre –de 31,4 a 52,9- o a l'Observatori Fabra –de 18,5 a 39,6-.

A l'interior de la ciutat de Barcelona l'única estació amb almenys 30 anys de dades és la de Can Bruixa a les Corts. Segons explica Toni Barrera, de l'àrea de Climatologia del Meteocat, en aquest cas la mitjana és de 93,7 nits tropicals anuals i 10,0 nits tòrrides. En el cas de l'estació del Raval –amb dades des del 2007- ja és habitual que superin el centenar de nits per sobre dels 20 ºC. El 2022, de fet, es va fer rècord amb 128 valors tropicals i 39 de roents, més del doble que l'anterior rècord. Precisament, aquest barri és un dels que mostra com l'impacte de la calor extrema és molt desigual segons la realitat socioeconòmica.

Avisos de calor nocturna

L'estiu del 2023 el Meteocat va activar per primera vegada els avisos de calor nocturna, inicialment per a les comarques del litoral i prelitoral. Una vegada superada la prova, l'any passat ja es van estendre al conjunt de Catalunya, en un context en què les nits tropicals han deixat de ser patrimoni exclusiu del litoral.

L'avís s'activa quan hi ha la probabilitat que se superi el percentil 98 de la temperatura mínima estival. El percentil 98 d’una estació meteorològica automàtica és el valor estadístic que deixa per sobre el 2% de les temperatures mínimes diàries més altes de la sèrie estudiada. Per tant, només el 2% de dies de tota la mostra la temperatura màxima en els mesos d’estiu ha estat superior a aquest valor. Com passa en els avisos de calor diürna hi ha dos nivells:

Llindar baix (graus 1/6, 2/6 i 3/6): avís per calor intensa s'activarà quan la mínima superi el percentil 98 de la temperatura mínima diària dels mesos d’estiu.

(graus 1/6, 2/6 i 3/6): avís per calor intensa s'activarà quan la mínima superi el percentil 98 de la temperatura mínima diària dels mesos d’estiu. Llindar alt (graus 4/6, 5/6 i 6/6): avís per calor molt intensa s’activarà l’avís quan la mínima superi el percentil 98 de la temperatura mínima diària dels mesos d’estiu en més dos graus.

Aquests valors es calculen a partir dels registres de l'última dècada i s'actualitzen anualment. Aquests són alguns dels llindars per a les principals ciutats catalanes: