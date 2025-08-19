Els incendis disparen les emissions de carboni a l'Estat al màxim històric

Els incendis que continuen cremant al nord-oest de la península Ibèrica han disparat les emissions de carboni a Espanya al nivell màxim des de, com a mínim, el 2003, quan el Servei de Supervisió de l'Atmosfera (CAMS) de Copernicus va començar a monitorar aquest paràmetre. El programa satel·litari de la UE ha informat que les emissions estaven per sota de la mitjana a principis de mes, però que coincidint amb els focs, han augmentat.
Aquest augment s'ha produït de manera exponencial fins a arribar a les 5,5 megatones de carboni (Mt C) acumulades durant l'any. En el conjunt de cap any s'han arribat a emetre més de 3,5 Mt C. Les partícules que han anat a l'atmosfera han "degradat greument la qualitat de l'aire a la península i a parts de França", segons Copernicus.
L'organisme comunitari només havia registrat unes 0,5 megatones de carboni emeses durant l'any i fins a principis d'agost, però d'ençà que els incendis van començar, la xifra s'ha disparat fins a les 5,5, amb una afectació negativa a la qualitat de l'aire perceptible a centenars de quilòmetres a causa de les "grans quantitats de fum i, especialment, de PM2.5", segons el científic del CAMS Mark Paddington, que ha qualificat el fenomen "d'excepcional". L'ens ha explicat que el fum dels incendis a la península ha travessat França, i ha arribat al Regne Unit i fins i tot als països escandinaus, cosa que s'ha de sumar al fum ja present de focs al Canadà.
El Servei d'Informació d'Incendis Forestals Europeus (EFFIS) de Copernicus actualitza cada dia l'estimació d'hectàrees cremades en incendis forestals per països, i aquest dimarts ja en marca 382.607, cosa que són pràcticament 40.000 més que aquest dilluns (344.417). Així, es tracta d'un rècord de l'acumulat anual des de l'inici de la sèrie, el 2006, a Espanya, que encapçala el rànquing de la UE aquest any.