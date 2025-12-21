La petita zona de Catalunya on plou més a l'estiu

En quins mesos plou més a Catalunya? La resposta intuïtiva -la tardor- és certa. De fet, l'Atles Climàtic que acaba de presentar el Meteocat augmenta fins al 90% les zones amb aquest comportament. Curiosament, hi ha una petita Gàl·lia climàtica on la precipitació màxima es produeix a l'estiu i que ja només representa un 4% del país.
L'estació on plou menys: estiu o hivern
Les dades del Servei Meteorològic de Catalunya per al període 1991-2020 indiquen que en el 90% del país la tardor és l'estació més plujosa. A més de la meitat del territori se superen els 200 mm, destacant l'Alt Pirineu, el Montseny, el massís del Port, la serra del Cadí, el nord del Ripollès i les Alberes amb més de 350 o 400. Per altra banda, en petites zones del Pirineu -nord de la Val d'Aran, del Pallars Sobirà i de la Cerdanya-, però també raconades de Ponent i de la Terra Alta ho és la primavera (un 6% del total).
De fet, a la pràctica totalitat del país tardor i primavera ocupen les dues primeres posicions. La gran excepció se situa en el triangle format per Ripoll, Berga i Vic, l'extrem nord-est de la Vall de Camprodon i la plana ceretana que sumen un 4%. “És una xifra que ha baixat tant pel canvi en el clima com per la major quantitat i qualitat de dades”, explica Marc Prohom, cap de Climatologia del Meteocat.
Per què hi ha una Catalunya humida a l'estiu? Gràcies a un “niu de tempestes” asseguren els experts. Això permet que en comarques com el Ripollès s'arribi als 330 mm mentre que en punts com la Ribera d'Ebre no es passa de 35. De fet, a més de la meitat del país és l'època en què plou menys mentre que a la resta -quadrant nord-oest, Catalunya Oest i part del nord-est- és l'hivern.
Un dels canvis que ha identificat el Meteocat és la desaparició de qualsevol territori amb una precipitació equilibrada entre les quatre estacions i que anteriorment es localitzava especialment a l'Aran.
Quasi 300 litres en un sol dia
Una de les novetats de l'Atles Climàtic són la catalogació dels valors extrems. “Són dades que permeten planificar polítiques, per exemple en la gestió del risc o en el benestar climàtic”, explica Sarai Sarroca, directora del Meteocat.
Respecte a la pluja, la precipitació més elevada registrada en els trenta anys analitzats frega els 300 mm en 24 hores. Concretament, van ser 287,2 a Cornudella de Montsant (Priorat) el 9 d'octubre de 1994. Com a comparació, la dana del País Valencià va deixar a Torís fins a 771,8 litres en un sol dia, encara per sota del rècord històric estatal d'Oliva el novembre del 1987 (817 mm).
Al Parc Natural dels Ports, per la seva banda, ostenta el rècord en cinc dies amb un total de 693 mm -just la mitjana anual de Catalunya- entre el 20 i el 24 de març de 2015. Segons el Meteocat, aquesta zona ha esdevingut “el pol pluviomètric” amb sis dies a l'any amb més de 50 mm.