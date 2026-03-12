Agricultura vol eliminar tots els senglars de Collserola: en queden almenys 500

El primer positiu per pesta porcina a Barcelona avançat ahir per Nació no és un número més a l'estadística iniciada fa més de tres mesos. Ha obligat a tancar del tot l'accés al parc de Collserola, un espai natural que rep els dies festius unes 15.000 persones. L'objectiu del Departament d'Agricultura és clar i contundent: eliminar tots els senglars. A la zona d'alt risc en queden un miler, la meitat dels quals són a Collserola.
Tancament indefinit de Collserola
El parc natural de Collserola és segurament el més visitat de Catalunya. Rep més de 5 milions de persones a l'any, la meitat dels quals ho fan a través de Barcelona. En un dia laborable, segons els responsables de l'espai, hi entren unes 5.000 persones, xifra que es pot multiplicar per dos o per tres els caps de setmana.
El tancament no té data de finalització. De fet, l'objectiu d'Agricultura és clar, intentar eliminar tots els senglars. “El zero absolut és possible, ja que és un espai confinat”, assegura Joan Antoni Mur, inspector en cap dels Agents Rurals. El seu recompte és que encara queden 500 o 600 exemplars, una xifra a la qual cal sumar entre 400 i 500 de la resta de la zona d'alt risc, al voltant del brot inicial a Cerdanyola.
Cristina Massot, secretària general d'Agricultura, ha volgut justificar una mesura tant contundent per tres raons: evitar la dispersió dels animals, no afavorir que el virus pugui saltar de la zona afectada -a través de rodes o soles de sabata- i també permetre l'actuació d'uns operatius que es reforçaran a partir d'avui.
Quants senglars cal eliminar?
Actualment, hi ha 18 municipis amb l'accés al medi natural restringit, dels quals en nou s'han localitzat alguns dels 227 positius, 11 dels quals la darrera setmana. És en aquesta zona -un rectangle que va des de Barcelona a Molins i des de Montcada fins a Terrassa- on els Agents Rurals tenen l'objectiu d'eliminar el miler de senglars que encara hi ha, xifra que podria augmentar quan arribi l'època de crida.
Ara bé, fora d'aquesta àrea -que els Agents Rurals mantenen confinada amb el tancament de 180 passos de fauna d'infraestructures com l'AP-7, la C-58, la B-23 i les línies de Rodalies- hi ha la denominada zona de baix risc. Joan Antoni Mur calcula que, malgrat les batudes realitzades les darreres setmanes, encara hi queden entre 8.000 i 12.000 senglars.
En aquest cas, l'objectiu no és el zero absolut -“és impossible”, admeten des del Govern- sinó reduir la densitat a menys d'un senglar per quilòmetre quadrat. Per assolir-ho, suposaria haver d'eliminar un 80% de la població actual.