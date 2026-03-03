Els Agents Rurals duplicaran plantilla i obriran deu noves bases fins al 2030

El Govern ha aprovat aquest dimarts el pla estratègic 2026–2030 dels Agents Rurals per adaptar el cos als nous reptes de protecció del medi natural i de servei a la ciutadania. El pla preveu duplicar la plantilla, ampliar la cobertura horària, incrementar el patrullatge de proximitat i reforçar la presència als espais naturals. També inclou la creació de dues noves regions operatives i la construcció de deu noves bases. El ritme creixent d’activitat, de més de 143.000 actuacions el 2024 a més de 203.000 el 2025, evidencia la necessitat de reforçar els recursos i l’organització actuals.
El pla, segons l'executiu, defineix l’evolució del cos i les mesures necessàries per reforçar-ne l’organització davant el nou context climàtic i social. Un dels punts destacats és l’ampliació de la plantilla, que passarà dels 675 agents actuals als 1.300, fet que permetrà incrementar la presència sobre el terreny. Aquest creixement també preveu el desplegament de les categories professionals del cos.
A més, es preveu el dimensionament adequat de les àrees regionals i bàsiques, i incorpora una reorganització operativa amb la creació de les regions Metro Nord i Metro Sud, dissenyades per reforçar l’activitat en l’entorn de l’àrea metropolitana de Barcelona, un dels territoris amb més pressió ambiental.
Paral·lelament, es reforça la subdirecció general de Recursos Humans, que guanyarà capacitat de gestió interna, i es crea un equip de suport administratiu que permetrà destinar més hores a tasques operatives.
També es desplegarà el pla de bases, que actualitza el model territorial i d’infraestructures, i s’impulsarà el pla d’equipaments. Inclou un calendari d’actuacions, entre les quals la construcció de 10 noves bases, tres magatzems i diverses rehabilitacions. Hi destaquen actuacions a Igualada, Balaguer, Amposta, Móra d’Ebre, Tarragona, el Vendrell, Bolvir, Sort, Ripoll, Santa Perpètua de Mogoda, Falset, Reus i el Pont de Suert.
Aquest conjunt de mesures, segons el Govern, permetrà potenciar el patrullatge de proximitat, ampliar la cobertura horària i garantir respostes més àgils davant de qualsevol incidència ambiental.
Quaranta anys d'Agents Rurals
El cos d’Agents Rurals de Catalunya, creat el 1986 com a evolució de la Guarderia Forestal de l’Estat, s’ha consolidat com una institució clau en la defensa del patrimoni natural. D'aquesta manera, la policia ambiental catalana celebra enguany 40 anys. Entre les seves funcions principals destaquen la vigilància, el control, la protecció i la prevenció integrals del medi ambient, així com la col·laboració en gestió, investigació i assessorament a la ciutadania.