El Govern defensa la gestió de les alertes per vent

El Govern defensa la gestió que ha fet durant els episodis de vent de dijous i dissabte de les alertes als telèfons mòbils, les ES-Alert. "En cada moment s'han pres les decisions que s'havien de prendre, sempre pensant en la seguretat de les persones", ha assegurat aquest diumenge la portaveu de l'executiu i consellera de Territori, Sílvia Paneque, en ser preguntada per les queixes d'alguns alcaldes de l'Ebre sobre els avisos.
Per la consellera, la ciutadania "ha d'entendre" que els avisos localitzats es fan "quan es té la informació". Paneque ha dit que l'actuació del Govern es fa "amb rigor, amb dades i amb les previsions" que es tenen en cada moment.
"Lamentablement, estem veient com els fenòmens meteorològics extrems s'estan aguditzant a casa nostra, i per això és tan important també desplegar totes les polítiques per lluitar en l'adaptació i mitigació del canvi climàtic", ha dit Paneque. En aquest sentit, cal recordar que en els darrers 45 dies s'han emès 9 alertes als telèfons mòbils a causa dels diferents temporals que han afectat el país.
Segons la consellera, aquests nous episodis extrems de mal temps "no sempre donen el temps que requeririen" per activar "d'una manera més pausada i tranquil·la els diferents cossos de Protecció Civil o Seguretat". "En el moment en què es tenen aquests avisos més localitzats és quan es pot enviar la informació", ha dit.
Crítiques al centralisme de Barcelona
La gestió que es va fer des del Govern de la ventada que va afectar dissabte el sud del país va aixecar queixes entre alguns alcaldes de les Terres de l'Ebre. Els ajuntaments es van trobar fortes ratxes de vent sense un dispositiu com el que la Generalitat va preveure per a l'episodi de dijous, que no va afectar aquest territori, però que va provocar alertes generalitzades a la població i el tancament de serveis com els centres escolars. Mas de Barberans (Montsià) i el Perelló (Baix Ebre), per exemple, van superar els 146 i els 132 quilòmetres per hora, respectivament.
El Govern va enviar una ES-Alert a les comarques de les Terres de l'Ebre cap a les 9 del matí, i uns minuts després també ho va fer per a les zones del Pirineu i l'Alt Empordà.