Desactiven l’alerta del Ventcat després de dos episodis i una víctima mortal

Protecció Civil ha desactivat aquest dilluns l'alerta del pla Ventcat després de cinc dies marcats per fortes ventades a Catalunya, amb pics especialment intensos dijous i dissabte. L’episodi ha generat més de 8.000 trucades al 112, més de 1.100 serveis dels Bombers i una víctima mortal. De cara a les pròximes hores, es preveu una disminució progressiva del vent, tot i que Protecció Civil manté la prealerta davant la possibilitat d’un nou episodi de fort vent dijous.
Tot i la millora, el pla es manté en prealerta per un possible nou episodi de vent dijous. El temporal va començar dimecres i va tenir el moment més intens dijous, amb ratxes de més de 100 quilòmetres per hora i amb avisos del Govern per restringir la mobilitat a tot el país. Dissabte va començar una segona tongada que s’ha allargat fins dilluns i que ha afectat el litoral i prelitoral de Barcelona i Tarragona, el Pirineu i el Prepirineu.
Entre els registres destacats hi ha els 112 quilòmetres per hora detectats a Portbou (Alt Empordà), els 94,3 de Puig Sesolles, al Vallès Oriental, els 87,8 del Montsec d’Ares, entre la Noguera i el Pallars Jussà, i els 82,1 del Perelló (Baix Ebre).
Pel que fa a la mobilitat, el Servei Català de Trànsit manté limitacions per a vehicles pesants a l’AP-7 a Tarragona, i recomana prudència a l’AP-7 entre Castellví de Rosanes i Castellet i la Gornal, i a l’A-7 entre Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant i Cambrils. La BV-4024 al Coll de Pal continua tallada per vent.
El Sistema d'Emergències Mèdiques ha rebut 491 alertes durant tot l’episodi, generant 473 incidents, amb 88 atencions sanitàries i el trasllat de 43 persones a centres sanitaris. Des de dissabte, s’han gestionat 18 alertes més, amb 6 pacients traslladats sense gravetat.