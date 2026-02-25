Pesta porcina: un «error administratiu» bloqueja les exportacions de Tarragona a la Xina

Nou entrebanc en la crisi de la pesta porcina africana. I aquesta vegada no ha estat per culpa dels senglars. Un “error administratiu”, en paraules del Departament d’Agricultura, ha provocat que la Xina hagi bloquejat les exportacions del sector al conjunt de la demarcació de Tarragona.
Inclusió per error de dos municipis
Mentre es mantenen el mapa de restriccions a la ciutadania -hi ha 16 municipis on no es pot accedir al medi natural, entre altres accions-, el Govern va impulsar una nova zonificació per al moviment d’animals vius.
Aquest nou mapa -que també té dues zones, segons el nivell de risc- va incloure dos municipis del Baix Penedès: Cunit i Calafell. Es tracta d’una comarca que forma part de Tarragona i aquest fet ha provocat que la Xina hagi bloquejat les exportacions porcines al conjunt de la demarcació. “Es tracta d’un error administratiu i es rectificarà de manera ràpida”, apunten fonts d’Agricultura consultades per Nació.
Polèmica al Parlament
Mercolleida és l’organisme que fixa els preus del porc en l’àmbit estatal. En la circular emesa aquest mateix dimecres es fan ressò de l’error i confirmen que, mentre no se solucioni, Xina ha prohibit les exportacions des de les comarques de Tarragona. El Departament d’Agricultura, per la seva banda, ha declinat confirmar-ho o desmentir-ho a petició d’aquest mitjà.
Aquesta qüestió ha protagonitzat al Parlament un dur enfrontament entre Òscar Ordeig i la diputada Jeannine Abella (Junts), principal flagell del conseller a la cambra catalana per la seva gestió de la crisi. “L’única cosa que ha quedat clara en aquests tres mesos és que no se’n surt”, li ha etzibat. “No sé si hi ha cap crisi on es doni tanta informació com aquesta”, ha respost el titular d’Agricultura.
Abella ha qüestionat que en el seu dia no es fes un “buidat sanitari” de la zona d’alt risc i que ara el virus hagi saltat a municipis com Molins de Rei i Sant Feliu de Llobregat. També ha criticat la inclusió per error de Cunit i Calafell a la zonificació: “La seva gestió provoca que, en comptes de reobrir mercat, en tanqui per negligència”.
Ordeig, que ha volgut treure importància a la qüestió, ha insistit que se “subsanarà” i que no hi haurà conseqüències. Cal recordar que la demarcació de Tarragona només representa el 6% de les exportacions del porcí català, situant-se clarament per darrere de Barcelona i, sobretot, de Lleida i Girona.
Nous positius, mateixes restriccions
El Departament d’Agricultura ha anunciat per aquest dijous una compareixença d’Ordeig on s’anunciaran nous positius, però sense afectar (en principi) nous municipis. En aquest sentit, més enllà de la zonificació aprovada per Europa, les restriccions a la ciutadania es mantenen invariables. En aquest sentit, hi ha 15 poblacions -així com una petita part de Barcelona- on continua prohibit l’accés al medi natural.