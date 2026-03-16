Els vaixells de pesca de la Costa Brova proven l'ús de dessalinitzadores portàtils

Tres embarcacions de la Costa Brava participen en una prova pilot per analitzar la viabilitat d'instal·lar dessalinitzadores portàtils als vaixells de pesca. La producció d'aigua dolça -entre 25 i 60 litres per hora segons el model- permet que les embarcacions puguin ser autònomes al mar en jornades que poden allargar-se fins a deu hores, però també setmanes o mesos. En aquest sentit, la voluntat és estendre la mesura a d'altres punts de la flota catalana.
Prova pilot que es pot estendre
Tenir aigua suficient per a una jornada de pesca o per setmanes en alta mar sense haver de tornar al moll i fer-ho de manera "sostenible". Des de fa quatre mesos, tres embarcacions de Roses i de Palamós compten amb unes petites dessalinitzadores portàtils que permeten generar entre 25 i 60 litres per hora.
Es tracta dels tres vaixells que participen en una prova pilot finançada amb fons europeus i de la Generalitat, que busca avaluar la viabilitat d'aquest tipus de dispositius en embarcacions pesqueres amb la voluntat d'estendre-ho a la resta de la flota catalana.
El patró major de la confraria de Roses i president de la Federació de Confraries de Pescadors de Catalunya, Antoni Abad, ho té clar: "És un èxit". Explica que ara els és útil perquè els permet ser autònoms en les jornades de treball que es poden allargar fins a deu hores al dia, però que serà clau en episodis de sequera com que s'ha viscut recentment.
"És un estalvi enorme", afirma. Ja no només pel munt d'ampolles que la tripulació havia de comprar, sinó que permet disposar d'aigua per endolcir les embarcacions i garantir la refrigeració dels motors. Abad en fa una valoració més que positiva i diu que tenen la voluntat que ho incorpori tota la flota catalana.
Suport de les administracions
La prova es realitza en el marc del projecte Life Ecoadapt50, d'adaptació de l'economia local al canvi climàtic, on hi participen 25 socis públics i privats, i que coordina la Diputació de Barcelona. El president delegat de l’Àrea d’Acció Climàtica i Transició Energètica de la Diputació de Barcelona, Marc Serra, remarca que els consta que està funcionant, però que es donaran de temps tota la temporada de pesca per avaluar si s'hi acullen més embarcacions. "A través d'aquest projecte europeu podem incloure solucions innovadores com aquesta", remarca.
Per la seva banda, la directora general de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental de la Generalitat, Sonsoles Letang, afirma que la iniciativa és "un exemple de com el Fons Climàtic esdevé una eina clau per impulsar projectes transformadors que fan la nostra economia més resilient". Sobre la possibilitat d'estendre-la, Letang assegura que "la idea és replicar el projecte".