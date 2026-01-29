Una pesca sostenible al Mediterrani és possible?

Una pesca sostenible és possible? La Universitat de Girona (UdG) participa en el projecte europeu Sea4Future, una iniciativa internacional que vol transformar el model pesquer del Mediterrani. Coordinat per la Universitat d'Alacant i finançat pel programa Horizon Europe, el projecte compta amb un pressupost global de 8 milions d'euros i una durada de quatre anys. En aquest marc, la UdG rebrà una subvenció de 423.625 euros per desenvolupar accions orientades a la recuperació de les poblacions de peixos, la reducció de l'impacte ambiental de la pesca i la transició cap a pràctiques més responsables, amb la participació activa del sector pesquer i de la comunitat científica internacional.
Sea4Future reuneix més d'una vintena d'universitats i centres de recerca del nostre país, però també de França, Portugal, Itàlia, Grècia, Turquia, Egipte, Alemanya, els Països Baixos i el Regne Unit, tots ells vinculats a la pesca i a la sostenibilitat marina al Mediterrani. El projecte aposta per un enfocament multidisciplinari que combina recerca científica, innovació tecnològica i implicació directe dels pescadors.
La primera reunió del consorci s'ha celebrat aquest dimecres al campus de la Universitat d'Alacant, amb la participació de més de 70 agents, entre ells, ha comptat amb la presència de representants institucionals dels ministeris d'Agricultura, Pesca i Alimentació i de Ciència, Innovació i Universitats, així com del coordinador del projecte, l'investigador César Bordehore.
Col·laboració amb el sector pesquer
Un dels eixos centrals de Sea4Future és la col·laboració amb el sector pesquer, amb la Federació Nacional de Confraries de Pescadors i diverses confraries locals del Mediterrani. El consorci preveu aplicar mesures basades en l'evidència científica per accelerar la recuperació dels estocs pesquers, millorar el rendiment de l'activitat i afavorir la transició cap a pràctiques professionals i recreatives més sostenibles.
El projecte també treballarà per millorar la selectivitat de les arts de pesca, reduir les captures accidentals d'espècies protegides com tortugues i taurons, i incorporar innovacions tecnològiques que minimitzin l'impacte de la pesca sobre la biodiversitat marina. A més, es reforçarà el paper de les àrees marines protegides i de les zones de pesca restringides com a eines clau per a la recuperació dels ecosistemes.
Finalment, Sea4Future abordarà la resta de la cadena de valor dels productes del mar mitjançant l'anàlisi dels sistemes de certificació existents i l'avaluació de mètodes de pesca no sostenibles, amb l'objectiu d'augmentar la visibilitat dels productes pesquers sostenibles entre consumidors i professionals. El projecte s'emmarca en les prioritats de la Política Pesquera Comuna de la Unió Europea i s'integra en l'estratègia comunitària per protegir i restaurar els ecosistemes marins.