Sembla que els núvols arribin a la seva fi, tot i que aquest dimecres encara en quedaran alguns al país. Al llarg del dia creuaran bandes de núvols alts i mitjans que deixaran el cel transitòriament mig o molt ennuvolat.
A partir de migdia creixeran algunes nuvolades a punts del Pirineu i de la resta de l'interior del quadrant nord-est, on també s'esperen alguns ruixats, així com de la resta del prelitoral.
La temperatura no varia molt respecte a la d'aquest dimarts, l'únic que canvia són les màximes que seran més altes arreu. A Barcelona, la jornada començarà el dia amb uns 10 graus de mínima que s'estiraran fins als 17 a la tarda. A Girona la jornada tindrà 2 graus de mínima que arribaran als 19 de màxima. A Lleida, el dia també començarà amb un valor mínim de 5 graus que pujarà fins als 17 °C de màxima. I a Tarragona, el matí arrancarà amb 7 graus que creixeran fins als 18 °C a la tarda.
I a mitjà termini?
De cara als pròxims dies la calma ens acompanyarà només fins divendres, quan es preveuen cels solejats. A partir d'aquest dia, pel cap de setmana, canvia radicalment la previsió, ja que s'aproxima un front que farà tornar els núvols i les pluges al país, sobretot dissabte al matí, quan es preveu també una baixada de les temperatures.