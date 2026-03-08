El temps d'aquest dilluns 9 de març: més núvols i ruixats al país

Els núvols no marxen, i els ruixats tampoc. Aquest dilluns començarem el dia amb alguns núvols més compactes a la meitat est que aniran disminuint fins a migdia. A més, vindran acompanyats d'alguns ruixats a punts del litoral, més probables a punts de la meitat sud del sector, i extrem nord de la Costa Brava que es mouran de sud a nord.
A la tarda els núvols augmentaran, principalment, a punts del prelitoral i del terç nord, que localment deixaran el cel entre mig i molt ennuvolat. A més, a partir de mitja tarda arribaran bandes de núvols alts i mitjans per l'oest del territori que al final del dia deixaran el cel molt ennuvolat a gran part del territori.
És per aquest motiu que entre el migdia i el vespre s'esperen xàfecs fluixos a punts de l'interior, sobretot a punts del prelitoral i del terç nord, i més extensos al quadrant nord-est territori.
Aquest cel ennuvolat també durà temperatures lleugerament més baixes. A Barcelona, la jornada començarà el dia amb uns 12 graus de mínima que s'estiraran fins als 17 a la tarda. A Girona la jornada tindrà 7 graus de mínima que arribaran als 17 de màxima. A Lleida, el dia també començarà amb un valor mínim de 7 graus que pujarà fins als 15 °C de màxima. I a Tarragona, el matí arrancarà amb 9 graus que creixeran fins als 16 °C a la tarda.
I a mitjà termini?
Es preveu que fins dijous els núvols es queden al país, sobretot a la meitat nord, on també es preveuen precipitacions fins dimecres. Tot i això, a partir de dijous tot són bones notícies: arribarà el sol i, amb ell, les bones temperatures, que començaran a enfilar els termòmetres cap a màximes pròpies de la primavera.